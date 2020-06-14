Сложно держать нейтралитет — гороскоп на 15 июня

23-24 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Овне повышают экспансивность, амбициозность и возбудимость, мешают держать нейтралитет.

Причиняя добро, легко умножить зло. Опасна увлеченность: под ее влиянием есть риск перешагнуть критический порог, задеть «больное место» прошлого и пустить события в роковое русло. Вредны вспыльчивость, ревность. Добавит проблем идеологическая составляющая, семейная, национальная или клановая тема. День дает импульс к перееданию и другим злоупотреблениям, повышению кровяного давления, росту злокачественных новообразований. Велика вероятность массовых волнений, обострения старых обид.

Овен ‌‌

Сегодня Овны не слишком уравновешены, чаще обычного склонны потворствовать своим дурным привычкам. В числе последних может оказаться склонность к ревности, экспансии, бунту против властей, традиций и авторитетов. Также, ваши эмоции могут кипеть из-за неоконченного разговора с близкими. Возрастает вероятность гиперкомпенсации неудовлетворенных желаний, например, в форме компульсивного переедания.

Телец

Тельцам сегодня не стоит строить новые планы, а также спешить с немедленным исполнением спонтанных сильных желаний. Звезды подсказывают, что завтра ваше настроение изменится и вы можете пожалеть о своем порыве. Не время воевать за вселенскую справедливость или любой ценой доказывать кому-то свою правоту. Накал страстей грозит обернуться вспышкой хронической болезни, например, скачком давления.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам позиционировать себя в равной мере коллективистами и эгоистами, уходить от ноши не по силам. Желательно избегать компании деструктивно настроенных людей, даже если это ваши лучшие друзья и вы связали с ними свое будущее. Не рекомендуется и пребывание среди агрессивных чужаков. Сложной темой станет финансовое участие в общем проекте: взносы, налоги, пожертвования.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам важно замечать свои ошибки и вовремя купировать негативные процессы в общении (особенно, с авторитетными персонами). Не время для открытой лобовой схватки, например, продолжения спора. Если вы допустили оплошность, лучше не привлекать к ней внимания и незаметно свернуть на запасной путь. Попытавшись честно объяснить свои намерения и оправдаться, вы рискуете лишь туже затянуть петлю.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов возможны столкновения с авторитетами в рамках служебных, медицинских или правовых вопросов. У вас будет шанс решить знакомый конфликт с минимальным ущербом. Осложнения начнутся, если проявлена эмоциональность, включилась злопамятность или идеологическая неприязнь: в этом случае, проблема затянется. Не лучший момент для путешествия, эмиграции, визита в турфирму, посольство или суд.

Дева ‌‌

В течение этого дня Дев поджидает кризис, который будет сопровождаться весьма интенсивными эмоциями. Знакомые сильные переживания возможны в любовной, творческой, духовной сфере, из-за детей, либо в связи с давними финансовыми делами: долгами, кредитами, инвестициями, игрой на бирже. Некая тема, важная для вашего будущего, повиснет в воздухе, для ее прояснения потребуется временный откат назад.

Весы ‌‌

Сегодня природный инстинкт равновесия подсказывает Весам, что им следует всячески избегать нагнетания конфронтации. Рост напряженности между вами и другими людьми вероятнее на старой и все еще плодородной почве, основательно удобренной взаимными обидами и старыми счетами. Ваше личное обаяние и попытка сохранить нейтралитет бессильны, если в игру вновь вступит давняя неприязнь, особенно, клановая.

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит учесть негативный потенциал невинных с виду мелочей. Шуточная выходка может вылиться в ссору или аврал, отразиться на привычном режиме, здоровье. Идеологический или семейный ингредиент превратит общий коктейль страстей во взрывную смесь. Не лучший момент для устройства на работу, особенно, в международный проект или за рубеж. Нужна аккуратность при контакте с животными.

Стрелец

Сегодня Стрельцы на подъеме творческой энергии и не всегда имеют силы ему противостоять, готовы к большой ставке в любой игре. Возможен всплеск креатива в любви, дома, в сфере финансов. Звезды подсказывают, что сегодняшние порывы легко набирают масштаб, растущие аппетиты могут изъять существенную сумму из вашего кошелька. Стоит следить за сохранностью средств, за расходами детей и воспитанников.

Козерог

Сегодня Козерогам трудно справиться со своими и чужими амбициями. День подогревает старые обиды, провоцирует вспыльчивость, повышает аппетиты. Негативная отдача вероятна даже от щедрости и гостеприимства. Будет чем-то омрачен домашний праздник. Возможны столкновения при попытке отстоять свои права, территорию или авторитет, расширить владения. Есть риск ссоры с кланом, национальными традициями.

Водолей

Сегодня вокруг Водолеев кипят страсти, которые не всегда касаются их лично. В эпицентр конфликта могут угодить ваши соседи, коллеги, попутчики или родственники. Вы можете попасть в гущу событий случайно, решая свои личные вопросы. Происходящее заденет вас сильнее, если затронуты тайные струны вашей души (бурное прошлое, духовные пристрастия, политические взгляды) или вы нашли друзей по несчастью.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам лучше избегать больших ставок, крупных трат, операций с ценными активами, инвестиций в будущее и в рискованный масс-проект. К критичному росту запросов и роковой ошибке приведет ложный выбор. Опасна мысль резко поправить материальные дела, разом вернуть все потери и отбить вложения. Остерегайтесь переоценивать свои ресурсы, «гнуть дерево не по себе», подражать людям из другой лиги.

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