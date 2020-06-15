Этим летом любовь изменит жизнь 3 знаков зодиака

Астрологи рассказали, представителям каких звездных домов стоит подготовиться к переменам в личной жизни.

Новые встречи поджидают Близнецов. Люди, рожденные под этим созвездием, будут пользоваться повышенным вниманием у противоположного пола. Предстоящий парад планет и Верена в знаке Близнецов сделают их невероятно привлекательными и очаровательными.

Звезды сулят перемены и Девам. Летом представителей этого знака зодиака точно будет ждать приятное знакомство. Выйдет ли из легкого романа что-то серьезное, зависит только от самих Дев. Им предстоит решить: стоит ли проявлять инициативу или оставить все на уровне флирта.

Изменения придут и в жизнь Скорпионов. Кто-то может получить долгожданное предложение руки и сердца, а у кого-то закончатся долгие выматывающие отношения. В любом случае, все перемены будут во благо. Тем более, что есть возможность встретить любовь в лице улыбчивого иностранца.

Кого ожидают пикантные приключения, а кого – деньги? Видеогороскоп на 15-21 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 15 по 21 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.