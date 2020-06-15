Расширяйте деловые связи — финансовый гороскоп на 16 июня

Почему сегодня стоит активнее общаться с партнерами и заводить новые деловые связи?

Овен ‌‌

У Овнов это не лучший день для подготовки и сдачи отчетов, работы с документами и аналитической обработке информации. Вместе с тем, вполне преуспевают те, кто наделен трудолюбием и упорством в достижении поставленной цели. Используйте технические средства для решения вопросов. Изобретатели и инженеры смогут предложить интересные технические решения.

Телец

У Тельцов это хороший день для творческой реализации и усовершенствования стиля и методов в работе. Вы будете быстро обучаться и приобретать навыки, если столкнетесь с нестандартными ситуациями. Вместе с тем, это не лучшее время для торгово-закупочной деятельности и профессионального обучения. Работа с информационными потоками может быть затруднена.

Близнецы

Сегодня у Близнецов благоприятное время для работы в спокойных комфортных условиях. В частности весьма преуспеют те, кто работает удаленно, на дому. Можно заниматься благоустройством на рабочем месте и озадачивать этим своих работодателей. Вместе с тем, это не лучшее время для принятия инициативных решений.

Рак ‌‌

Сегодня типичные Раки смогут успешно решать вопросы, связанные с информацией, поездками и деловыми контактами. Прислушивайтесь к тому, что говорят вам другие люди, в особенности из числа друзей и единомышленников. Вместе с тем, вы можете испытывать некоторые ограничения в работе. Это может быть связано с какими-то обязательствами или с ухудшением самочувствия.

Лев ‌‌

У Львов это благоприятный день для работы по заранее согласованному и утвержденному плану. Старайтесь работать энергично, с высоким темпом. Интенсификация труда позволит вам повысить уровень профессионализма, - ваше мастерство заметно вырастет и вы сможете за короткий срок больше успевать. Уровень доходов вырастет пропорционально трудозатратам.

Дева ‌‌

Личной инициативой и готовностью идти на принятие ответственных решений Девы смогут добиться намного более впечатляющих успехов, нежели при выполнении спокойной рутинной работы. Вместе с тем, не ждите приятных сюрпризов от начальства – внеплановой премии не будет. Лучше всего проявят себя индивидуальные предприниматели.

Весы ‌‌

У Весов это не лучший день для повышения уровня профессиональных знаний и сдачи соответствующих аттестационных заданий. Возможно, вы поймете, что отметки в вашем дипломе не имеют того значения, которое вы прежде этому придавали. Успешно пойдут дела, связанные с урегулированием долгов. Ваша деловая репутация может укрепиться.

Скорпион

Сегодня благоприятное время для тех Скорпионов, кто работает в сфере услуг и занимается непосредственным обслуживанием клиентов. Кроме того, можно вести переговоры и подписывать договора о сотрудничестве. Однако это не лучший день для размещения депозитных вкладов на банковских счетах. В заявлениях на получение кредита банк может ответить отказом.

Стрелец

Если Стрельцы плотно завязаны на сотрудничество с деловыми партнерами, то сегодняшний день может стать проблемным. Основная сложность в том, что удача покинет вашего партнера, он может терпеть убытки, и это косвенно негативно отразится на вашем финансовом положении. Также это не лучшее время для ведения переговоров.

Козерог

Сегодня преуспеют те Козероги, кто работает в туристическом бизнесе, издательствах, рекламных и дизайнерских студиях. Успешно походят маркетинговые исследования по поискам новых рынков сбыта. Бизнесменам рекомендуется активнее заниматься расширением географии бизнеса. Вместе с тем, это нелегкий день для выстраивания отношений с коллегами по трудовому коллективу.

Водолей

Звезды советуют Водолеям сосредоточиться на тех делах, которые сможете сегодня же довести до логического завершения. Также это благоприятное время для урегулирования вопросов, касающихся наследства и долговых обязательств. Вместе с тем, это не лучшее время для тех, у кого ненормированный рабочий день. Старайтесь делать работу заранее, не откладывая ее на последний момент.

Рыбы ‌‌

У Рыб удачный день для укрепления и расширения деловых связей. Многие важные вопрос вы сможете легко решить, просто поговорив по телефону с нужным человеком. Это хорошее время для работы с документами, для подготовки отчетов. Вместе с тем, не лучший день будет у риелторов – намечаемая сделка может сорваться.

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