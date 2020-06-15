Поздно махать кулаками — гороскоп на 16 июня

24-25 лунные сутки. В начале дня Луна в Овне «без курса» будет поддерживать воинственность, но махать шашкой может быть уже поздно.

Все начинания рекомендуется планировать на вторую половину суток, когда Луна, переместившаяся в знак Тельца, добавит мышлению практичности и основательности. Начинать любое дело лучше с оценки перспектив и уточнения планов. Многие перемены и коррекции в это время станут вынужденными. Возрастет вероятность столкнуться с контролем, запретом, бюрократическим препятствием, а также с неожиданной отсрочкой. Возможна временная отмена новых правил или заморозка вновь сформированных активов.

Овен ‌‌

Для Овнов день начнется с остаточного напряжения, порожденного вчерашними событиями. Вторая половина дня поможет вам уточнить перспективы, связанные с вашим личным благосостоянием или с экономической ситуацией в целом. События напомнят вам об ограничениях, пока препятствующих прогрессу в этой области, о необходимости экономить или отложить траты. Приобретения будут неожиданными и вынужденными.

Телец

Тельцам стоит ждать перемен в середине дня. В это время будут вновь очерчены жесткие рамки, объявленные ранее на официальном уровне. Снова будет ущемлена ваша персональная независимость (особенно, если вы рождены в апреле). «Порадуют» профессиональные, бюрократические, дисциплинарные ограничения. К счастью, строгий запрет или суровый контроль в одной области удастся восполнить свободой в другой.

Близнецы

События этого дня сместят фокус внимания Близнецов в область материального. Прогресс невозможен, пока не сведен баланс активов и пассивов, не ясен налоговый статус. От него зависит ваш будущий бюджет и социальный уровень, учебная или профессиональная программа, карьера или отдых за рубежом. Судьба дарит вам право и шанс окончательно разобраться с наследием прошлого, будь то накопления или долги.

Рак ‌‌

Утром Ракам лучше отказаться от инициативы. Вторая половина дня заставит взглянуть в будущее, уделяя особое внимание его материальной базе. Будет оправдан повышенный интерес к общей экономической обстановке: рыночным и биржевым трендам, статусу фондов и банков, ситуации с трудоустройством или ресурсами. Может снизиться платежеспособность новых друзей и появиться потребность в подпитке от старых.

Лев ‌‌

Вторая половина дня заставит Львов пересмотреть и уточнить недавние планы, отложить некоторые траты, встречи, договоры и нововведения. Повод к тотальной заморозке прогрессивных мероприятий может дать общая профессиональная или финансовая обстановка, сложившийся режим отношений с друзьями, партнерами, работодателями, клиентами, контрагентами, внешними организациями и государственными инстанциями.

Дева ‌‌

В начале дня Девам будет сложно чувствовать себя спокойно и защищенно. Даже позитивные перемены — например, счастливый финал приключения - могут лишать вас душевного равновесия. Вторая половина дня комфортнее. Вы вновь вспомните о важной точке опоры, дающей вам уверенность на фоне внешнего хаоса. Такой опорой может стать моральная или материальная поддержка, наличие друзей дома или за рубежом.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов мало возможностей повлиять на события. В начале дня решающую роль сыграет общая расстановка сил в значимой для вас ситуации, например, в домашних делах, в профессиональной сфере или в партнерстве. Во второй половине суток правила начнут диктовать финансово-экономические обстоятельства. Вам придется смириться с временной приостановкой системных перемен, на которые вы рассчитывали.

Скорпион

У Скорпионов сегодня ограничено поле для маневра. Начало дня уйдет на рутину - например, на ликвидацию последствий вчерашних разрушений или на необходимые лечебные процедуры. Во второй половине дня важно найти свою нишу в событиях и действовать в ее пределах, с оглядкой на обстановку. Нежелательны любые масштабные решения и начинания, в том числе, коллективные (семейные, партнерские, дружеские).

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что утренний всплеск энтузиазма для них сегодня обманчив. Повторить вчерашний трюк вряд ли получится: может не оставаться сил или средств. Вторую половину дня желательно посвятить оптимизации повседневного распорядка: быта, режима работы, схемы лечения. Нестандартность момента будет заключаться в необходимости притормозить инновации, вместо того, чтобы ускорить их.

Козерог

Первая половина дня не сулит Козерогам ни полного спокойствия, ни особого успеха. Не стоит что-либо предпринимать, пока не «выветрился» ваш вчерашний настрой или не изменилась домашняя обстановка. Во второй половине суток вы получите неожиданное преимущество в текущих делах, а вот в части глобальных программ на будущее будете не свободны: реализацию новых планов задержит финансовая составляющая.

Водолей

Вторая половина дня напомнит Водолеям, что у них связаны руки. В планах ждет пауза, возможно, не на один месяц. Отсрочки способны осложнить решение жилищных и карьерных вопросов, внести отчуждение в отношения с друзьями, коллегами, домочадцами. Важно увидеть в ситуации конструктивную сторону. Например, возможность проверить качество сделанного первого шага или испытать твердость своих намерений.

Рыбы ‌‌

Рыбам стоит планировать все текущие дела на вторую половину дня, когда у них появится неожиданная поддержка. Несмотря на подстерегающие везде и всюду ограничения, многие Рыбы в это время ухитрятся проложить в нужных местах свою собственную тропинку или автомаршрут, сумеют минимизировать контроль или поймут, как обойти запрет. На помощь могут прийти друзья, родственники, соседи, старые знакомые.

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