Нумерология: четыре возрастных этапа

Жизнь человека делится на четыре возрастных этапа, которые можно рассматривать как переломные периоды.

На каждом этапе нам необходимо научиться решать определенную задачу, которая является актуальной в данное время. Решение этой задачи повышает самооценку, улучшает качество жизни, снижает конфликтность в отношениях. А невыполненное задание накапливает проблемы и создает серьезные трудности в развитии личности. Одним словом, если не сменить натирающие ботинки — будешь хромать всю дорогу.

В этой статье мы покажем, как рассчитать цель каждого жизненного этапа, которые в нумерологии символизируют Числа пиков. Для их расчета понадобится дата Вашего рождения. Допустим, вы родились 14.06.1973 года.

Шаг 1

Сначала вычисляем Число Жизненного Пути — складываем все цифры даты рождения до простого числа. 1+4+6+1+9+7+3=31. 3+1= 4. Число Жизненного Пути 4.

Шаг 2

Далее определяем временные отрезки четырех жизненных этапов (пиков).

I пик. Из постоянной величины 36 вычитаем Число Жизненного Пути (у нас это 4). 36–4= 32. Продолжительность первого пика от рождения до 32-х лет.

Второй и третий пики длятся по 9 лет.

II пик. 32+9= 41. Продолжительность с 32 до 41 года.

III пик. 41+9= 50. Продолжительность с 41 до 50 лет.

IV пик. Продлится с 50 лет до конца жизни.

Шаг 3

Вычисляем Числа пиков для каждого этапа по отдельности.

Число I пика. Суммируем цифры дня и месяца рождения. В нашем примере это — 1+4+6= 11. 1+1= 2.

Число II пика. Складываем цифры дня и года рождения. 1+4+1+9+7+3= 25. 2+5= 7.

Число III пика. Находим сумму чисел I и II пиков. 2+7= 9.

Число IV пика. Складываем цифры месяца и года рождения. 6+1+9+7+3=26. 2+6= 8.

Шаг 4.

Смотрим, каким целям соответствуют полученные Числа пиков.

Число пика 1. Нужно развивать лидерские качества — честность, решительность, чувство ответственности за свои поступки, самостоятельность, индивидуальность.

Число пика 2. Необходимо научиться устанавливать гармоничные отношения с окружающими без ущемления собственных интересов.

Число пика 3. Следует развивать позитивное отношение к миру, реализовывать свой внутренний творческий потенциал.

Число 4. Нужно научиться планировать свои действия, терпеливо возводить фундамент материального благополучия.

Число 5. Необходимо учиться видеть в переменах новые возможности, не упускать «счастливый шанс», рассширять свой кругозор.

Число 6. Следует стремиться к равновесию в семейных отношениях — проявлять заботу о близких и при этом избегать излишней жертвенности.

Число 7. Необходимо накапливать знания, совершенствовать профессиональные навыки и познавать самого себя.

Число 8. Цель — развитие воли, организаторских способностей, ответственности и достижение финансовой стабильности.

Число 9. Нужно научиться переживать потери и избавляться от тягостных отношений, ненужных связей, завершать затянувшиеся дела.

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