Лайфхак для тех, кто устает на работе

Что вы обычно делаете по вечерам? Встречаетесь с друзьями, проводите время со своими детьми, ходите в тренажерный зал или в кино?

Или, жалуясь на переутомление, из последних сил добираетесь до дома, и ни на что большее вас уже не хватает? Если вся ваша энергия остается на работе, вероятно, вы делаете что-то не так. Авторы Psychologies выяснили, как эффективно расходовать свою энергию и где можно найти ее неожиданные источники.

1. Занимайтесь тем, что любите

Начнем с очевидного. Мы никогда не будем чувствовать воодушевления в конце рабочего дня, если предыдущие 8 часов занимались тем, что ненавидим. Каждый день старайтесь думать о том, кому ваша работа могла бы принести пользу, пусть даже незначительную. У всякой работы есть результат, который кому-нибудь да нужен, помните об этом. Затем сфокусируйтесь на том, что лично вам дает ваша работа, какие ваши потребности с помощью нее удовлетворяются и какие цели достигаются. И, наконец, старайтесь каждый день отмечать, что сегодня произошло хорошего на работе. Чем чаще вы будете проделывать это простое упражнение, тем счастливее и энергичнее вы будете себя ощущать, тем меньше шансов довести себя до переутомления.

2. Открывайте окна

Во-первых, проветривая помещение, мы его охлаждаем. Мы гораздо больше устаем, когда температура воздуха достигает 28°C и выше. Во-вторых, открывая окна, мы снижаем концентрацию углекислого газа, который некоторые эксперты также связывают с рабочим переутомлением. Если окон в вашем офисе мало или их нет вовсе, заведите растения: они поглощают углекислый газ и прочие загрязнители окружающей среды, которые могут способствовать усталости. Кроме того, они просто радуют глаз.

3. Сидите прямо

Если вы весь день сидите ссутулившись, то вы подвергаете свои мышцы напряжению, которое провоцирует переутомление. Специалисты советуют сидеть прямо на стуле, так, словно бы кто-то мягко тянет вас за макушку.

4. Проводите ревизию выполненных и неоконченных дел

Незавершенные дела отнимают у нас энергию. Мысли о них будут преследовать нас и дома, не давая отдохнуть. Но если в конце дня выделить себе время, чтобы провести ревизию того, что мы успели сделать за сегодня, и составить список заданий на завтрашний день, есть шанс уйти с работы с чувством удовлетворения от выполненных дел и зарядом энергии.

5. Следите за экраном компьютера

Если ваши глаза устают к концу дня, дело может быть в плохо настроенном мониторе компьютера. Офтальмологи рекомендует выбирать шрифты, которые легче воспринимаются глазами, не меньше 12-го кегля. Важно, чтобы сам монитор располагался на расстоянии от 33 до 59 см от лица, а центр экрана был примерно на одном уровне с вашими глазами. И конечно, не забывайте протирать экран от пыли – она может искажать изображение, давая дополнительную нагрузку вашим глазам.

6. Пейте воду после каждого телефонного звонка

Если ваша работа предполагает частые телефонные разговоры, причиной вашей усталости может стать обезвоживание. Исследователи выяснили, что усталость от телефонных разговоров является основной проблемой сотрудников колл-центров. Дело в том, что, когда мы разговариваем, влага со слизистых оболочек ротовой полости испаряется. Чем больше обезвоживание, тем сильнее сгущается кровь, тем меньше она способна переносить кислород. Возьмите в привычку делать несколько глотков воды после каждого телефонного разговора, они помогут как вашим голосовым связкам, так и в целом положительно скажутся на вашем самочувствии.

7. Питайтесь правильно

Если вы замечаете упадок сил в районе обеденного перерыва и при этом - тягу к сладкому, вероятно, причина этого кроется в том, что вы неправильно питаетесь. Уменьшите количество потребляемых углеводов и замените их на сложные, например на цельнозерновой хлеб или отруби, добавьте в свой рацион фрукты и овощи. Люди, которые питаются сбалансированно, в среднем в 10 раз более энергичны, чем те, кто не включают в свой рацион полезные продукты.

Юлия Колотыркина

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