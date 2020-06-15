Какая старость ждёт Тельца

Телец (21.04-20.05) – «земной» знак.

Он трудолюбив, продвигается к своей цели упорно, но медленно, потому что не ищет возможности скорее сделать карьеру, а терпеливо ждет момента, когда подвернется подходящая ситуация или, еще лучше, все сложится само собой. Телец практичен, но очень любит комфорт, поэтому много сил, времени и денег тратит на создание удобной жизни.

Однако, астрологи утверждают, что после 40 многие Тельцы начинают переосмысливать свой подход к жизни и понимают, что их пассивность мешает занять более высокое положение, а следовательно, жить еще более комфортно. Часть Тельцов начинает предпринимать шаги по интенсификации профессионального роста и карьеры, кто-то меняет сферу деятельности на более перспективную и высокооплачиваемую.

Телец – один из немногих знаков, характер которых радикально меняется с возрастом. Если в молодости большинство Тельцов веселые, легкие на подъем и приятные люди, то с возрастом, проходя жизненные испытания, они становятся «уставшими», угрюмыми и часто нетерпимыми к окружающим. Они начинают считать себя «истиной в последней инстанции», доказывать свою правоту с поводом и без, а еще они начинают перевоспитывать внуков, чем часто портят с ними отношения.

Ближе к старости, многие Тельцы переезжают из квартиры на дачные участки и погружаются в сельское хозяйство. Это благотворно сказывается на их взаимоотношениях с домашними. А поскольку Телец – земной знак, то вся деятельность, связанная с землей, приносит отличные плоды и это немного улучшает их настроение.

Еще одной проблемой, появляющейся у Тельца во второй половине жизни, является набор веса, поскольку от природы они прекрасные повара, которые к тому же обожают поесть. Если этот талант у женщин не проявился в молодости, то с возрастом многие из них начинают увлекаться кулинарией и это часто становится новым хобби, а домашние – дегустаторами.

К старости Тельцу необходимо обратить внимание на собственное здоровье. Его самые уязвимые места – это горло и шея. Он склонен к частым простудам и периодически жалуется на больное горло. Среди женщин-Тельцов очень распространены проблемы со щитовидной железой. Часть из них, особенно после 50, подвержены частым нервным срывам и проблемам со сном.

Прислушайтесь к советам звезд и, если вы – Телец, у вас есть время подготовиться и встретить старость во всеоружии!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, талого

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