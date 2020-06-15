Иногда трудно определить, где заканчивается экономность и начинается жадность.

Умение правильно распорядиться финансами приветствуется, а накопление денег ради денег вызывает недоумение. Астрологи выделили 3 самых экономных знака зодиака, которых многие сочтут просто жадными.

Козерог удерживает пальму первенства. Большинство представителей этого знака с детства склонны к бережливости. И если в раннем возрасте у Козерога невозможно выпросить игрушку, в более зрелом возрасте экономность распространяется практически на все. При этом Козерога нельзя назвать жадным в прямом смысле этого слова. Он хорошо умеет зарабатывать деньги и с умом распоряжается заработанным. Козерог в первую очередь вкладывает деньги в то, что считает полезным для себя или в то, что поможет преумножить финансы. Так, он не пожалеет вложиться в образование для себя или близких, и в то, что будет служить его комфорту или поддерживать здоровье. Что касается товаров статусных или длительного пользования, например, техники для дома или машины, то он предварительно изучит все имеющиеся предложения и выберет товар оптимальный по качеству и цене.

Телец занимает второе место. Он тоже умеет хорошо «делать» деньги, но, в отличие от Козерога, не экономит на мелочах. Телец прекрасно умеет распоряжаться финансами и не склонен к транжирству, но он не жалеет денег на вещи, приносящие удовольствие ему и близким и вообще получает удовольствие от шоппинга. А еще стоит учесть, что среди представителей этого знака много альфонсов и содержанок, обожающих копить свои деньги и тратить чужие.

Замыкает тройку экономных знаков Дева, которая никогда не бросает денег на ветер, вне зависимости от своего материального положения. Она всегда четко контролирует доходы и расходы, предпочитая тратиться исключительно на практичное и нужное. Даже для себя Дева редко покупает дорогие вещи, но это не значит, что она не следит за качеством, просто ее выбор оптимален во всем. Она редко тратит деньги на рестораны, оправдывая это тем, что домашняя пища полезнее. Что касается материальной помощи родственникам, то это распространяется только на детей, а представить, что Дева содержит кого-то, просто невозможно.

Звезды, безусловно, влияют на отношение к деньгам, но считать человека экономным или жадным, решать только вам.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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