Как знаки зодиака воспринимают сплетни о себе

Кто-то считает сплетни отличным времяпрепровождением и может часами чесать языком, обсуждая с окружающими всевозможные домыслы, касающиеся общих знакомых.

И часто эта трепотня выходит за рамки узкого кружка «посвященных», причиняя «жертве» не просто легкий дискомфорт, но и серьезные неприятности в виде рухнувшей карьеры, расставания с любимым человеком, потери друзей и самоуважения. Сегодня мы не будем касаться самих сплетников, а расскажем о том, как на сплетни в свой адрес реагируют представители зодиакального пантеона и от кого из них за это вполне реально получить по голове.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны к сплетням о себе относятся снисходительно, чужие домыслы их забавляют, правда, до тех пор, пока это не начинает вредить их деловой репутации или личной жизни. Вот тогда сплетникам лучше самим быстренько заткнуться, публично повиниться, посыпать голову пеплом и спрятаться, а иначе можно и по лицу получить или стать объектом пристального внимания всех тех, чей интерес добром не кончается. И, что примечательно, Овны обнародуют исключительно достоверные факты об обидчике, а не отвечают на сплетню сплетней.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы к сплетням в свой адрес относятся крайне негативно и запросто находят рычаги давления, не только затыкающие болтунов, но и наказывающие их финансово. Для них термины «причинение вреда чести, достоинству и деловой репутации» и «компенсация морального ущерба» отнюдь не пустой звук, так что, если возникнет желание «пополоскать» доброе имя представителя данного знака, стоит подумать: а есть ли чем откупаться? Впрочем, если Телец еще очень молод, то, может, обойдется гневной отповедью (и всего лишь парочкой ударов по голове).

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецов сплетни забавляют, они на них реагируют как на отличную шутку. Про них вообще что ни говори, все как с гуся вода, — драться со сплетниками они точно не будут, как и судиться, так как из любого неудобного положения, в которое поставила молва, не только выкрутятся, но и пользу извлекут. Однако это не говорит о том, что их имя можно трепать безнаказанно — представители данного знака языком владеют получше многих, и фантазия у них богатая, да и верят им очень охотно, так что ответная сплетня может оказаться не просто крайне правдоподобной, но и чрезвычайно живучей.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки предпринимают все возможное, чтобы убрать саму вероятность возникновения сплетен о своей персоне, — откровенничают только с теми, кому стопроцентно доверяют, стараются по максимуму сделать свою жизнь закрытой от посторонних. Если же это не помогает, представители данного знака очень расстраиваются и начинают по-мелкому, но весьма чувствительно и болезненно мстить, как-то чрезвычайно точечно доставая обидчика в самые неожиданные для него моменты.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы очень убедительно делают вид, что сплетни об их драгоценной персоне их ну вот вообще никак не трогают. Сплетников они либо игнорируют, либо, если в настроении поязвить, едко высмеивают, презрительно отзываясь и о самих болтунах, и об озвученных ими якобы достоверных фактах. Однако, если копнуть поглубже, можно обнаружить, что чужой интерес такого рода представителям данного знака очень даже льстит — ведь их обсуждают, про них что-то сочиняют, а значит, о них думают, они популярны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы на многие слухи о своей персоне просто не реагируют, считая себя выше всей этой грязи. И лишь тогда, когда сплетни начинают причинять реальный вред, они «встают на тропу войны». Им не составляет труда выяснить, кто «поднял волну», и этого недальновидного индивида остается только пожалеть. У представителей данного знака весьма изощренный ум, а потому они легко погружают обидчика в триллер с элементами жесткого хоррора и наслаждаются его трепыханиями, попытками выбраться из сотканной ими паутины.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы чрезвычайно болезненно воспринимают сплетни о себе, их невероятно страшит чужое осуждение, а уж когда домыслы оставляют пятна на их реноме, это вообще сущий кошмар. Для представителей этого знака репутация настолько значима, им так важно, чтобы их имя не «полоскали», что одна злобная сплетня вполне может стать причиной нервного срыва, затяжной депрессии или чего-то похуже. Причем их пугают даже весьма позитивные придумки, преувеличивающие их достоинства, так как они прекрасно знают, что это вредит не меньше, чем откровенный поклеп.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам сплетни жить не мешают, а помогают. Они создают представителям этого знака определенную репутацию, благодаря которой с ними боятся связываться, не лезут с душевными излияниями, стараются сохранять дистанцию и только тихонечко шепчутся за спиной, о-о-очень опасаясь высказывать им что-то в лицо. Причем часто представители этого знака не то чтобы сами распускают о себе слухи (хотя и такое бывает), но тщательно подогревают уже имеющиеся сплетни, подкидывая особо болтливым новые пикантные подробности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы как-то с детства привыкают к тому, что их эскапады обсуждают, приписывая заодно им и то, чего они, в сущности, не делали, поэтому чаще всего просто игнорируют сплетни о себе, не желая опускаться до выяснения отношений. И, только если вдруг становятся невольными свидетелями рождения очередной неправдоподобной байки, резко на это реагируют. Причем если мужчины этого знака чаще всего ограничиваются язвительным и по-настоящему задевающим сплетника высмеиванием, то от барышни-Стрельца можно и физически огрести по полной программе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги стараются создать себе репутацию, которая изначально отбивала бы желание потрепать их имя; так сказать, превентивно запугивают. Многие представители этого знака еще в юности показательно вербально расправляются с теми, кто распускает про них слухи, и не дают окружающим об этом забыть, периодически рассказывая данную поучительную историю или даже воспроизводя акт наказания для тех, кто не убоялся, не внял предупреждениям и попытался выдать домыслы о Козероге за нелицеприятную правду о нем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеев слухи об их персоне скорее забавляют, чем злят (людишки же вообще такие мелкие, так зачем на них сердиться?), а если какая-то сплетня начинает вредить, они находят возможность тут же доказать, что она вымысел. К тому же часто досужие домыслы помогают представителям этого знака разобраться, как к ним на самом деле относятся окружающие, с кем пора перестать откровенничать, а может, и общаться, какие ошибки ими были недавно совершены и на чем стоит сейчас особо сконцентрироваться, чтобы их исправить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сплетен боятся. Они часто верят дурным слухам о других людях, поэтому думают, что все точно так же прислушиваются к россказням о них самих. Более того, им кажется, что все проблемы возникают именно потому, что окружающие постоянно обсуждают их персону и что-то о них придумывают, вредя их репутации и течению их дел. Это приводит к тому, что Рыбы регулярно сами дают пищу для сплетен, рассказывая о себе что-то преувеличенно-особенное, предпочитая, чтобы их судили по их собственным фантазиям, а не по чужим.

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