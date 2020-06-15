Цвет глаз расскажет о том, как к вам относятся окружающие

Глаза считаются зеркалом человеческой души. А знаете ли вы, что они способны рассказать о том, как к вам относятся окружающие.

Исследователи из Университетов Квинсленда и Нового Южного Уэльса обнаружили, что цвет глаз может указывать на то, приятен ли человек в общении или нет. Им удалось выяснить, что северные европейцы с более светлыми оттенками глаз оказались более эгоцентричными и завистливыми, чем люди с темными оттенками, для которых свойственна общительность.

Темно-карие глаза

Люди с темно-карими глазами — прирожденные лидеры, и они, как правило, приятны в общении.

Большая часть людей предрасположена к общению с людьми, которые обладают таким оттенком глаз.

Кроме того, люди с темными глазами лучшие спортсмены, потому что они от природы обладают более резкой реакцией. Меланин действует как изолятор для связей между клетками мозга. Чем больше меланина, тем быстрее у человека реакция.

Карие глаза

Этот цвет глаз является самым распространенным во всем мире. В университете Праги удалось выяснить, что люди с карими глазами лояльны и добры. Кроме того, они нежны и с уважением относятся к окружающим.

Кареглазые люди оказывают положительное впечатления на окружающих.

Голубые глаза

Давным-давно удалось выяснить, что голубой цвет глаз появился из-за генетической мутации. Лучшие черты людей с голубыми глазами - это физическая сила и внутренняя энергетика.

В глазах окружающих голубоглазые люди хитрые и ненадежные. Исследование показало, что окружающие воспринимают голубоглазых людей как эгоистов, которые на все пойдут ради собственной выгоды. Естественно, это не так, при знакомстве людям с голубыми глазами приходится как бы доказывать, что они со всеми на одной волне.

Серые глаза

Этот оттенок встречается так же редко, как темно-карий. Люди с серыми глазами очень уравновешенны и уверены в себе. Они по-разному относятся к окружающим людям.

Людей с серым оттенком глаз воспринимают как настороженных и аккуратных, что не совсем располагает окружающих к знакомству и общению.

Светло-карий оттенок глаз

Такой оттенок встречается крайне редко. Людей со светло-карими глазами характеризуют как открытых и радушных. Этот цвет глаз одновременно располагает к общению и заставляет окружающих быть слегка настороженными. В целом, люди с таким оттенком глаз добры и открыты новым знакомствам, но у каждого из них есть какая-то тайна.

Зеленые глаза

Если у вас зеленые глаза, то окружающие воспринимают вас как загадочного и соблазнительного человека. Люди с зелеными глазами приятны в общении, но имеют ярко-выраженные лидерские качества. Такие люди обладают внутренней силой и внушают доверие, кроме того, они умны, непредсказуемы и креативны.

Кого ожидают пикантные приключения, а кого – деньги? Видеогороскоп на 15-21 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 15 по 21 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.