Чему карантин научил знаков зодиака

Для большинства из нас ситуация с карантином была неожиданной, но дала каждому свой опыт. Астрологи считают, что каждый знак зодиака извлек свой урок.

Овен привык постоянно работать. Оставшись дома, он осмотрелся и понял, что тут тоже есть чем заняться: сделал ремонт, помог детям с уроками и досрочно написал квартальный отчет.

Телец любит комфорт во всем. На карантине он вдруг осознал, что нет худа без добра: у него есть масса времени обустроить дом под себя.

Близнецы с трудом переносят одиночество. Днем – онлайн-курсы, вечером – онлайн-мероприятия. Вывод: общение есть всегда, даже если формат изменился.

Рака-домоседа карантин даже обрадовал. Рак понял, что если бы не работа, он мог бы проводить дни за просмотром любимых сериалов, не выходя из дома неделями.

Лев, оказавшись в четырех стенах осознал, что ему не перед кем показать себя. Попереживав, он понял, что если нельзя выйти в социум, то можно стать звездой Ютюба.

Дева просчитывает все наперед, поэтому закупила все необходимое еще до объявления карантина. Основной вывод Девы: ко всему надо готовиться заранее. Так она, собственно, и сделала.

Весы колеблются всегда, что бы ни происходило, а в случае с карантином у них просто не было выбора. И они поняли, что ситуация, когда решение принято за них, может быть весьма комфортной.

Скорпион любит наблюдать за происходящим, оставаясь в стороне, а еще плести интриги. На карантине экран стал для него идеальным наблюдательным пунктом. А если интриговать не с кем, можно нафантазировать план захвата мира.

Стрелец – вечный тусовщик. Карантин дал ему возможность проявить себя организатором онлайн-сборищ: от дружеских ужинов до дискотек через экран. Какая бы ни была ситуация – тусовку собрать можно всегда!

Козерог – известный трудоголик. Карантин показал, что работа на удаленке – это то, что нужно: освободившееся от дороги и развлечений время он потратил на прокачивание профессиональных навыков.

Водолей склонен паниковать в сложных ситуациях и, как обычно, начал с этого. Потом устал, успокоился и занялся приятными делами. Вывод: нет смысла тратить время на панику, возможно, все не так уж плохо.

Рыбы умеют выходить без потерь из любой ситуации. Карантин только утвердил их в правильности позиции: «если не знаешь, как поступить, заляг на дно».

Чему бы полезному ни научил карантин ваш знак зодиака, хорошо, что он наконец-то закончился!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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