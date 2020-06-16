Поддайтесь импульсу — гороскоп на 17 июня

25-26 лунные сутки. Сегодня важно вовремя использовать импульс, даваемый утренним соединением Луны и Урана.

Энергию, гибкость и сообразительность обеспечат аспекты Луны к Меркурию и Марсу. За суетой может быть не сразу виден результат проявленного усердия, но он будет. Хорошо заняться бизнесом, торговлей, хозяйством, развитием полезных семейных и деловых связей. Подходящее время для разъездов. Заслуживают внимания забытые маршруты и контакты, не до конца использованные резервы. Много хлопот может оказаться у менеджеров, служб логистики и доставки. Насыщенный день для продавцов, курьеров, работников сферы услуг.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам лучше погрузиться в текущие практические дела. Темой дня могут стать сделки, платежи, заработки, детали семейного бюджета. Пригодятся забытые инструменты или вещи. Активнее пойдут в ход скрытые источники средств или каналы получения услуг, родственные связи. Не помешает заглянуть в гараж, мастерскую, кладовую или в другое служебное помещение: под руку подвернется что-то полезное.

Телец

Сегодня Тельцы неплохо чувствуют себя в атмосфере бытовой или деловой суеты, служебной или домашней «текучки», могут преуспевать в бизнесе, в сфере услуг или коммуникаций. Подходящий момент для разъездов. Найдется неожиданное применение одной из ваших личных или коллективных оригинальных идей. Лучше действовать не в одиночку, а привлекая помощников в лице старых друзей, соседей или родственников.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше поставить на первое место интересы дела. Хлопоты этого дня не покажутся вам скучными или угнетающими вашу свободу, если вы знаете, какой цели они служат. Вы только выиграете, если на время откажетесь от развлечений и целиком уйдете в текущую рутину, например, в заботы о «хлебе насущном». Нужна доля самоотречения, так как чужие проблемы на время работы могут стать вашими.

Рак ‌‌

Сегодня в интересах Раков стать прагматичнее и поработать на будущее. Вы можете сделать это напрямую, занимаясь своими личными делами, или опосредованно - внося скромный вклад в общий проект, от которого надеетесь получить отдачу. День помогает вести бизнес и торговлю, развивать полезные связи. Поле действия будет шире, если вы используете целую сеть коммуникаций и действуете в знакомой компании.

Лев ‌‌

Сегодня успехи Львов зависят от наличия полезных контактов и умения мыслить нешаблонно в практических сферах. День помогает общаться с подчиненными, поставщиками и покупателями, подходит для совещаний, созвонов, командировок. Поддерживая внешнее общение, не стоит забывать о родственных узах и давних дружеских связях: они будут хорошей подстраховкой и дополнительным секретным каналом информации.

Дева ‌‌

Сегодня Девы хорошо ориентируются в дороге и в сфере коммуникаций, ловко ведут дела. Интуиция сыграет в этом не менее важную роль, чем природная сметка. Но вашим главным стратегическим оружием станут дружеские и родственные связи, в том числе, «спящие». День подходит для командировок, переговоров, практического обучения, помогает расширять круг общения, развивать бизнес и торговлю за рубежом.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам не быть идеалистами и поставить на первое место практическую пользу. Материальная отдача должна стать главным критерием ваших сегодняшних инициатив, разъездов и коммуникаций. Не стоит нервничать, столкнувшись с очередным новшеством в финансовой области: для его выполнения вполне годятся забытые методы или контакты, в том числе, семейные, клановые и земляческие связи.

Скорпион

Скорпионы сегодня наверстают упущенное и вырвутся вперед за счет старых связей и прежних достижений. Звезды советуют не останавливаться в движении выбранными курсом, при любой возможности расширять область своего влияния или наращивать темп. День благоприятен для переговоров и объединения усилий. Будет легко найти общий язык с партнером, другом, помощниками, попутчиками, аудиторией, клиентурой.

Стрелец

Сегодня звезды предлагают Стрельцам полностью посвятить себя рутине. День позволяет погрузиться в офисные, семейные или производственные заботы. Фронт повседневных работ может быть обширным и требовать вложений, но и отдача будет неплохой (особенно, если вы начали вкладываться в дело раньше, мыслили нешаблонно и были последовательны). В качестве помощников лучше привлекать земляков или родню.

Козерог

Сегодня дела Козерогов нормализуются. Появится вдохновение, деловитость, работоспособность. Возрастет уверенность в удаче, психологическая стабильность, общая выносливость. Не стоит упускать подходящий день для делового общения, обсуждения семейных и соседских проблем, взаимодействия с друзьями и детьми. Важно не останавливаться, получив первый результат: дальнейшие шаги сулят еще больше эффекта.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит гнушаться рядовыми повседневными хлопотами. День подходит для домашней работы, офисной и производственной рутины. Именно в ней вы найдете утешение и принесете миру пользу, если отсрочены глобальные планы или нельзя посвятить себя любимому делу. Это подходящий момент для помощи родителям, уборки, готовки, лечения, ухода за питомцами, расконсервирования дачного хозяйства.

Рыбы ‌‌

Рыбам день дарит мобильность, сообразительность, общительность и деловитость. Лучше не тратить подобные таланты на пустяки и бросить силы на важное дело. Это удачный момент для возврата к неоконченному проекту или не до конца использованным резервным возможностям. Подходящие сутки для разъездов, прогулок, оживления прежних маршрутов и контактов, обращения к давним друзьям или старым источникам.

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