Иллюзии разобьются о реальность — любовный гороскоп на 17 июня

Почему сегодня реальность мира может испортить ваши отношения или вовсе разбить вашу пару?

Овен ‌‌

Звезды подсказывают, что сегодня Овнам необходимо выговориться и прояснить некоторые напряженные стороны отношений с любимым человеком. Партнер готов пойти на уступки, поэтому постарайтесь не откладывать разговор. Если вы пока одиноки, будьте открыты новым знакомствам.

Телец

Не исключено, что в этот день вам понадобится одобрение со стороны вашей пассии. Поддержать вашу уверенность в себе поможет забота и внимание любимого человека. Одинокие Тельцы поймут, что затраченные усилия на поиски второй половинки сегодня увенчаются успехом.

Близнецы

Близнецам в этот день придется проявить силу воли для того, чтобы не поддаться неприятным обстоятельствам и сохранить доверительные отношения с любимым человеком. Если вы пока одиноки, не стоит необдуманно начинать новую романтическую связь.

Рак ‌‌

Для того, чтобы этот день запомнился надолго, звезды рекомендуют Ракам найти неповторимый способ признания в любви объекту вашей симпатии. Если вы пока не встретили свою любовь, будьте готовы именно сегодня воплотить свои мечты в реальность.

Лев ‌‌

Если события этого дня покажут, что вы с любимым человеком по-разному смотрите на одни и те же вещи, постарайтесь не горячиться. Звезды подсказывают, что поиск общего решения смягчит ваши разногласия. Одиноким Львам мнение о любви и романтике стоит оставить при себе.

Дева ‌‌

Сегодня ничего не препятствует укреплению отношений с любимым человеком, кроме ваших собственных комплексов и страхов. Поэтому постарайтесь начать с себя и только потом проявляйте инициативу. Поклонники будут стараться добиться благосклонности одиноких Дев.

Весы ‌‌

Звезды рекомендуют переждать сегодняшний день и отложить на некоторое время серьезный разговор с любимым человеком. Иначе вы будете друг друга понимать с еще большим трудом. Не исключено, что одинокие Весы испытают трудности в общении с противоположным полом.

Скорпион

Возможно, сегодня вы с любимым человеком испытываете глубокую потребность в постоянном общении друг с другом. Это позволит вам обоим чувствовать себя и любимыми и нужными. Одиноким Скорпионам желательно смело использовать самые разнообразные способы знакомств.

Стрелец

Возможно, в этот день вы зададитесь вопросом о том что ждет вашу пару в будущем. Однако пессимистический настрой может омрачить картину и внести напряжение в отношения в настоящем. Одиноким Стрельцам звезды советуют искать приятное в мелочах.

Козерог

Если сегодня вы поймете, что ваша связь с любимым человеком переросла в зависимость, то самое подходящее время заявить о своей самостоятельности и внести равноправие в отношения. Одинокие Козероги, скорее всего, недооценивают серьезность намерений поклонника.

Водолей

Свободные Водолеи могут завязать новое, интересное знакомство, но оно, возможно, произойдет при весьма странных обстоятельствах. Некоторые Водолеи, имеющие пару, столкнутся с конфликтом между идеальным представлением о любви и реальностью.

Рыбы ‌‌

Звезды подсказывают Рыбам выход из проблемной ситуации. Будьте великодушны и отвечайте доброжелательностью на высказывания партнера. Это заставит смягчиться вторую половинку. Если вы пока одиноки, пришло время реализовать давно задуманное и начать надо с самого главного.

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