Не соглашайтесь на денежные авантюры — финансовый гороскоп на 17 июня

Почему сегодня не стоит вкладывать деньги в нестандартные и экспериментальные проекты?

Овен ‌‌

Сегодня Овны могут оказаться в плену собственных заблуждений. Никому ничего не обещайте, и сами старайтесь не доверять обещаниям других людей. Работа с информацией и деловые контакты могут пустить вам по ложному пути. Поэтому основная рекомендация – не делать поспешных выводов. Больше всего трудностей могут возникать у торговцев.

Телец

Сегодня Тельцы будут склонны излишне эмоционально подходить к вопросам расходования финансовых ресурсов. Особенно это относится к инвестированию средств в совместные проекты. Помните, что те деньги, которые вы сегодня потратите, не принесут вам желаемого результата. Прогулку по магазинам с целью шопинга лучше отложить на другой день.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут склонны излишне эмоционально реагировать на приказы и распоряжения вышестоящего начальства. Не стоит строить иллюзий относительно своих отношений с начальство и доверять его обещаниям. Также не забывайте о служебной субординации и дисциплине труда. Судите о людях не по их обещаниям, а по их конкретным делам.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков не лучший день для контактов с людьми, причастными к теневой экономической деятельности. Не соглашайтесь на сотрудничество с такими людьми и старайтесь избегать тайной неофициальной деятельности. Поступая в обход существующих правил и норм поведения, вы рискуете нанести ущерб своей репутации.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов не лучший день для проведения собраний, совещаний, планерок. Во время подобных коллективных мероприятий вы можете поддаться влиянию коллег и проголосовать за те решения, которые будут для вас убыточными. Индивидуальный труд сегодня предпочтительнее. Старайтесь все дела выполнять самостоятельно.

Дева ‌‌

Сегодня весьма непростой день для тех Дев, кто занимает руководящие должности и находится в процессе переговоров с деловыми партнерами. Это не лучшее время для подписания соглашений о сотрудничестве. Вы будете склонны переоценивать выгоды от сотрудничества. Не исключено, что ваши деловые партнеры могут нарушить свои обязательства.

Весы ‌‌

Сегодняшний день имеет для Весов большое значение с точки зрения сохранения своей профессиональной репутации. Обратите внимание на необходимость соблюдать правила и нормы поведения, точное исполнение служебных инструкций. Не следует делиться своим мнением с сотрудниками по тем или иным спорным вопросам. Воздержитесь от подачи исковых заявлений.

Скорпион

Сегодня Скорпионам могут предложить вложить деньги в некий финансовый проект, который якобы принесет вам большие доходы в перспективе. Однако не торопитесь соглашаться. На самом деле этот проект может оказаться очередной финансовой пирамидой, и вложенные туда деньги могут исчезнуть безвозвратно.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов неблагоприятный день для партнерского сотрудничества и работы в сфере услуг. Перед вами могут поставить трудновыполнимые, либо вовсе нереальные задачи. Вместе с тем, не следует забывать о своих личных интересах. Эмоции могут помешать вам добиваться взаимопонимания с партнерами и клиентами.

Козерог

Несмотря на эмоциональный подъем и энтузиазм, с которым Козероги сегодня будете браться за текущие дела, результат вашей сегодняшней работы может оказаться намного меньше того, что вы планировали. Не позволяйте никому отвлекать вас от дел посторонними разговорами – на этом вы можете потерять много времени.

Водолей

Сегодня Водолеи будут склонны пойти на финансовые авантюры и рисковать своими деньгами ради извлечения сверхприбыли. Однако звезды скептически оценивают перспективы получения высоких доходов сегодня. Спекулятивный бизнес, связанный с перепродажей, может привести к убыткам. Сосредоточьтесь на повседневной работе, не связанной с рисками потерь.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут чувствовать некоторую неуверенность в целесообразности тех или иных поступков. Возможно, вы будете находиться в плену собственных иллюзий. Осложняются отношения в семье и с родственниками, что может оказать неблагоприятное влияние на семейный и надомный бизнес. Работу над отчетной документацией лучше пока приостановить или более тщательно следить за возможными ошибками.

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