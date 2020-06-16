Главные признаки мужчины-абъюзера

Последнее время тема абъюзивных отношений (отношений, в которых проявляются разные формы насилия, манипуляций, унижения и т.п.) стала очень популярна.

Но как же женщины попадают в подобные отношения? Можно ли разглядеть потенциального абъюзера еще на первых свиданиях? Ведь он будет «прощупывать почву» и пытаться понять, как его потенциальная жертва себя поведет? Поэтому стоит быть внимательной, если происходит что-то из перечисленного ниже.

Человека много. Он постоянно контролирует ваше местоположение и ваши планы. Зачастую это считается признаком заинтересованности и влюбленности – но нет, если человек действительно хорошо к вам относится, вряд ли он будет осложнять вашу жизнь. Если от постоянно общения вы устаете и начинаете не успевать делать привычные дела – вполне возможно, что сближение с таким мужчиной будет означать вытеснение из вашей жизни важных для вас вещей и важных людей. Естественно, при этом он систематически нарушает все возможные границы: звонит во внеурочное время, залезает в ваш телефон, хочет знать все о вашем круге общения. Иногда этот интерес вы можете оправдывать идеей «ну я же ему нравлюсь, ему хочется знать про меня все!» и это, к сожалению, заблуждение. Если вы нравитесь, будет интересно узнать о ваших увлечениях и ценностях, а не о том, как зовут вашего коллегу, женат ли он и сколько вообще мужиков у тебя в офисе. Мужчина пошло и неуместно шутит. Например, рассказывает глупые анекдоты о представителях вашей профессии, присылает унижающие достоинство картинки. Шутка используется абьюзером, чтобы иметь возможность сказать: «А что такого, ты что не понимаешь шуток?». Помните, это может быть «пробой пера» и народная мудрость «в каждой шутке есть доля шутки» здесь очень уместна. Мужчина плохо говорит о других женщинах, унижает, обесценивает, употребляет неэтичные выражения. Не важно, идет ли речь о бывшей девушке или же вообще обо всех. При этом он точно будет добавлять: «ну ты, конечно же, не такая». Все, сказанное в адрес других женщин может быть вполне применено и к вам. Только позже.

Диана Сабитова

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