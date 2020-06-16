Как астрологи оценивают гороскоп совместимости

С помощью гороскопа совместимости можно узнать будущее пары.

Романтический период пройдет, туман влюблённости развеется, отношения будут испытываться на прочность особенностями характеров, совместным проживанием и бытовыми проблемами. Сможет ли пара сохранить любовь?

Эксперт расскажет о том, на каких принципах построена астрологическая техника синастрии (гороскопа совместимости).

Основные этапы построения

Гороскоп совместимости двух любящих людей создаётся путем наложения натальных карт влюблённых. На первом месте — определение выраженности стихий каждого из партнёров и их совместимости. Как это происходит? Возьмем Стихию Огонь.

Такой мужчина активен и прямолинеен, находится в постоянном поиске и развитии. Он стремится заниматься не только улучшением самого себя, но и любимой. Идеальным партнером для такого деятельного мужчины будет девушка со стихией Воздух. Она любит перемены и с готовностью ответит на все инициативы своего любимого. Отношения будут идеальными. А, вот партнер с другой Стихией в гороскопе не будет в таком восторге от перемен и начнет всеми силами сопротивляться нововведениям. О гармоничных отношениях можно забыть.

На втором месте — анализ взаимодействия планет влюблённых, аспекты Солнца каждого из партнеров. На данном этапе следует выяснить, как относятся влюбленные друг к другу на подсознательном уровне. Гармония в планетах будет способствовать гармонии в любви, неурядицы — проявляться скандалами и непониманием. Связь Солнца и Луны ответственна за духовное понимание влюблённых, как партнёры воспринимают себя на эмоциональном уровне, насколько им комфортно вместе, смогут ли они ужиться и не сдаться под натиском бытовых проблем. Раньше данный аспект отвечал за брачный «вопрос», но ввиду современных нравов актуален и для гражданского брака.

На третьем месте — оценка планеты Меркурий в натальных картах влюблённых. Если на втором шаге оценивалась духовная связь, то на третьем астролог анализирует, что думают и говорят партнёры, какую информацию они передают внешнему миру. Расположение планеты характеризует взаимопонимание партнёров.

Это основные шаги, за ними следуют более индивидуальные аспекты. К примеру, Марс-Венера — любовь и страсть. Гармония предвещает уютную жизнь с любимым сердцу человеком, отсутствие понимания — постоянную ревность, разрушающую страсть и скандалы на любовной почве. Все эти планеты анализируются астрологом в зависимости от конкретной ситуации.

Дополнительные аспекты

После основного анализа астролог просматривает положение кармических точек. Их влияние может быть даже более сильным, чем основных у показателей. Связано это с оттенками фатума и рока, которые со временем проявляются в отношениях влюблённых достаточно ярко. Астролог обязательно просматривает дом брака каждого из влюбленных, анализирует связь планет, которые отвечают за супружество. Затем наступает очередь дома детей, личности и сексуальных отношений. Именно комплексный подход помогает астрологу увидеть полную картину отношений и рассказать о ней влюблённой паре.

Гороскоп совмести — комплексный анализ с учетом всех факторов. Стандартной схемы, которая подойдет для любой пары влюбленных, не существует. Рассчитываете самостоятельно разгадать будущее с помощью колоды карт и большого толкового словаря? Не получится. Для этого потребуется идеальное знание астрологии и многолетний опыт. Поскольку от результата зависит Ваше будущее и будущее любимого человек, советуем для определения гороскопа совместимости обращаться к профессионалам.

Материал с портала Astro7

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