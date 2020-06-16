5 имён, обладательницам которых тяжело найти спутника жизни

Многие женщины мечтают о создании своей семьи с хорошим мужчиной, но некоторые никак не могут найти подходящего спутника жизни.

Астрологи говорят, что обладательницам этих имён сложнее остальных женщин построить серьёзные отношения. Что же это за имена?

Тамара

Эти женщины часто добиваются успехов в карьере, но вот в любви им везёт редко. Им тяжело открыть мужчине своё сердце, а своего избранника они могут изводить ревностью.Обладательниц этого имени счастливое замужество может ждать в более зрелом возрасте, а до этого встретить подходящего спутника жизни им очень сложно.Однако, Тамар это не сильно волнует, ведь эти женщины не зациклены исключительно на семье.

Инга

Женщины с этим именем обладают переменчивым характером. Сегодня их волнует одно, а завтра уже совсем другое.Мужчины не стремятся построить с ними серьёзные отношения из-за их легкомыслия.При этом, у обладательниц этого имени может быть большое количество поклонников, но вот официально оформить отношения их зовут редко.

Людмила

Это женщины с сильным и волевым характером, которым тяжело найти себе подходящую пару.Их отличает чрезмерное стремление к идеалу, поэтому Людмилы плохо переносят недостатки мужчин, часто ругаясь с партнером.Такой характер отпугивает даже любящих мужчин, ведь любая, даже небольшая, ссора грозит обернуться настоящей "бурей".

Маргарита

Маргариты отличаются резкостью и раздражительностью. Также этим женщинам свойственна спонтанность и склонность к безумным поступкам. Из-за такого характера мужчины часто обходят Маргарит стороной. Отношения с такими женщинами чаще всего заканчиваются громким разрывом, а сами Маргариты не особо думают о сохранении семьи.

Александра

Мужская энергетика в имени этих женщин притягивает противоположный пол, но Александры часто начинают торопиться в отношениях и берут на себя инициативу, что не сильно нравится мужчинам.При этом, сами Александры не так уж и стремятся к созданию семьи.

Кого ожидают пикантные приключения, а кого – деньги? Видеогороскоп на 15-21 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 15 по 21 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.