Мужскими устами: зачем разные знаки зодиака женятся

Что толкает мужчин на семейную жизнь, кроме любви?

Весы женятся, когда встречают женщину, к которой испытывают чувства доселе неиспытанные. Ту, которая переворачивает их мир. Весы окружают её романтическим ореолом и ведут под венец -- они влюблены и счастливы. А уж потом, когда романтика начинает сходить на нет, Весы задумываются, правильный ли выбор сделали.

Эти мужчины женятся, потому что находят ту, с кем им весело и комфортно. Вообще неважно, кто эта женщина и откуда. Главное, что с ней интересно. Поэтому часто Скорпионы заключают странные браки, которые не понимают окружающие. Но Скорпионам без разницы -- они будут со своей женой, пока им не станет скучно.

Стрельцы относятся к браку, как к игре. Им интересны яркие чувства, любовные приключения и свадьбы. Дождаться предложения от Стрельца проще простого -- они делают его, если им хотя бы мало-мальски нравится женщина и если они ждут от брака чего-то увлекательного. Правда, семейная жизнь им может быстро надоесть. Поэтому среди Стрельцов-мужчин так много тех, кто женился не единожды.

Козероги, как правило, увлечены карьерой -- им важно сначала построить её, а потом создавать семью. Поэтому часто они женятся в позднем возрасте. И чувства здесь играют роль, но впереди идёт расчёт. Козерогам важно понимать, что с этой женщиной им будет комфортно, что он сможет обеспечить её потребности и содержать семью.

Водолея не просто подвести под венец. Обычно это удаётся только той, которая смогла его удивить и зацепить по-настоящему. Водолей понимает, как интересно ему будет в браке и легко меняет холостую жизнь на семейную. И если эта интересная жизнь подпитывается, такой брак может длиться вечно.

Рыбы женятся, когда понимают, что встретили родственную душу. Это именно она, и второй такой не будет -- шанс нельзя упустить, и Рыбы делают предложение, будь то первая неделя знакомства или второй день. Именно сильные чувства толкают их под венец и, как правило, угасают они нескоро. Потому что Рыбы уверены, в их жизни может быть только одна настолько родственная душа.

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