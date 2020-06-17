Каким знакам ретроградный Меркурий серьезно подпортит жизнь

У вас в очередной раз ломается техника, рушатся отношения и срываются договоренности?

По мнению астрологов, дело не только в ваших личных качествах, но и в положении планет. Что принесет ретроградный Меркурий в июне и июле 2020 года, рассказывает таролог Саона.

По словам таролога, июнь в эмоциональном плане будет ярче, чем начало этого года. Этот месяц характеризуется вторым ретроградным периодом Меркурия 2020 года, который начинается 18 июня и длится до 13 июля.

Но, как напомнила Саона, перед началом фактического ретроградного периода у нас есть двухнедельная возможность подготовиться к сложному этапу. В это время (со 2 июня) мы начинаем ощущать головокружительные эффекты надвигающегося Меркурия.

Таролог пояснила, что ретроградные периоды происходят три-четыре раза в год и известны тем, что привносят путаницу, технические сбои и массу других неудобств в нашу повседневную жизнь.

— До и после ретроградного периода у нас есть периоды затемнений, в течение которых мы могли бы начать замечать замедление событий в областях нашей жизни, управляемых Меркурием. Это хорошее время, чтобы намеренно замедлить наши графики и завершить любые крупные проекты, прежде чем наступит ретроградный период и начнут портиться наши планы, — отметила она.

По словам Саоны, этим летом ретроградный Меркурий будет проходить в стихии Воды, в знаке Рака, заставляя всех чувствовать себя чрезмерно эмоциональными. Поскольку ретроградная Венера 2020 года происходит в то же время, что и нынешний особенно эмоциональный ретроградный Меркурий, у людей гораздо больше шансов столкнуться с бывшими любовниками и даже испытать к ним новые чувства.

— Многие вдруг станут сосредоточены на нерешенных вопросах отношений и прошлых недоразумениях, — предупредила женщина.

Саона посоветовала мыслить конструктивно и подключать к своим чувствам голову. Особенно в течение этого периода уязвимы Близнецы, Козероги, Весы и Девы. Материальный аспект будет также нестабилен, поэтому Саона рекомендует приготовиться к четкому планированию финансов.

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