Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человека

Каким знакам ретроградный Меркурий серьезно подпортит жизнь

Вечерняя Москва4 часа назад
Фото: depositphotos

У вас в очередной раз ломается техника, рушатся отношения и срываются договоренности?

По мнению астрологов, дело не только в ваших личных качествах, но и в положении планет. Что принесет ретроградный Меркурий в июне и июле 2020 года, рассказывает таролог Саона.

По словам таролога, июнь в эмоциональном плане будет ярче, чем начало этого года. Этот месяц характеризуется вторым ретроградным периодом Меркурия 2020 года, который начинается 18 июня и длится до 13 июля.

Но, как напомнила Саона, перед началом фактического ретроградного периода у нас есть двухнедельная возможность подготовиться к сложному этапу. В это время (со 2 июня) мы начинаем ощущать головокружительные эффекты надвигающегося Меркурия.

Таролог пояснила, что ретроградные периоды происходят три-четыре раза в год и известны тем, что привносят путаницу, технические сбои и массу других неудобств в нашу повседневную жизнь.

— До и после ретроградного периода у нас есть периоды затемнений, в течение которых мы могли бы начать замечать замедление событий в областях нашей жизни, управляемых Меркурием. Это хорошее время, чтобы намеренно замедлить наши графики и завершить любые крупные проекты, прежде чем наступит ретроградный период и начнут портиться наши планы, — отметила она.

По словам Саоны, этим летом ретроградный Меркурий будет проходить в стихии Воды, в знаке Рака, заставляя всех чувствовать себя чрезмерно эмоциональными. Поскольку ретроградная Венера 2020 года происходит в то же время, что и нынешний особенно эмоциональный ретроградный Меркурий, у людей гораздо больше шансов столкнуться с бывшими любовниками и даже испытать к ним новые чувства.

— Многие вдруг станут сосредоточены на нерешенных вопросах отношений и прошлых недоразумениях, — предупредила женщина.

Саона посоветовала мыслить конструктивно и подключать к своим чувствам голову. Особенно в течение этого периода уязвимы Близнецы, Козероги, Весы и Девы. Материальный аспект будет также нестабилен, поэтому Саона рекомендует приготовиться к четкому планированию финансов.

Кого ожидают пикантные приключения, а кого – деньги? Видеогороскоп на 15-21 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 15 по 21 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.

Последние новости
Названы самые сильные мужчины по знаку зодиака
Нумерологи рассказали, как выбрать профессию по дате рождения человека
Таролог Янко назвала знаки Зодиака, которые не умеют обижаться
Гороскопы

Читайте также

Луна заставит быть практичнее — гороскоп на 18 июня

Названы самые пугливые знаки зодиака

5 слов-паразитов, которые отталкивают удачу