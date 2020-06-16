Заговоры на хороший урожай

Все фермеры и владельцы дачных огородов знают, что хороший урожай зависит не только от погоды и обширных познаний в агрономии.

Чтобы все плодоносило, необходимо не только потрудиться физически, но и заранее задобрить землю и семена. С древних времен существует множество народных заговоров на урожай, которые дошли до нас и не потеряли своей актуальности.

Существует несколько примет, которые стоит соблюсти перед началом посадки. Сажать лучше в одиночестве или с членами семьи. Не стоит приглашать в гости даже друзей – это убережет будущий урожай от сглаза. День для посева лучше выбрать «женский»: среду, пятницу или субботу. Обязательно изучите лунный календарь: период растущей Луны – самый благоприятный. В день, когда вы начинаете сажать рассаду или семена, нельзя ни в коем случае давать деньги в долг. Лучше всего в этот день совершить какое-либо пожертвование. При подготовке почвы для посадки следует произнести: «Дай мне, Бог, овощей (ягод или того, что будете сажать) впрок. Аминь.» и после этого поклониться всем сторонам света, кроме северной, поблагодарить землю за помощь в выращивании урожая.

При покупке семян и рассады важно, чтобы продавец сильно не торговался, потому что в этом случае его негативная энергетика передастся растениям, и урожай будет скудным. Выбирая семена перед покупкой, проверьте обязательно срок годности и прошепчите себе под нос: «Живые семена, все ко мне в руку!» В процессе высевания в горшочки семян проговаривайте: «Сколько сею, столько и взойдет. От каждого семечка будет впрок. Всходы, к солнышку тянитесь, крепкими становитесь!» В случае, если вы планируете продать часть урожая, стоит положить на дно каждого горшочка монетку. И еще один важный заговор необходим в процессе переноса всходов в почву: «Прими, мать-земля, рассаду крепкую, напои да даруй сил на рост долгий, да урожай богатый! Не дай болезням да вредителям погубить посадки! Помоги им пережить дожди холодные да засуху жаркую! Пусть рассада растет – развивается, пусть плоды на ней наливаются! Да будет так!» Если вы до этого клали монетки, их нужно вынуть и закопать в разных местах огорода.

И напоследок, заговор на урожай клубники: «Сладка ягодка, как мед, красна как солнышко. Не погубит тебя ни засуха, ни дождь, ни вредители. Будет урожай сторицей!»

Планируя будущий урожай, используйте заговоры, но помните, что без хорошего ухода и полива результата не будет.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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