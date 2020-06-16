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Не пропустите видеогороскоп на 22-28 июня

Рамблер10 часов назад

Зачем читать любимые гороскопы, если их можно смотреть на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы».

Разгар недели – самое время подготовиться к твистам будущего. На этот раз практикующий таролог Ольга раскинет карты на неделю 22-28 июня и расскажет, какие сюрпризы ждут знаков зодиака в любви, финансах и здоровье. А еще каждого ждет бонус – совет от Ангела.

Чтобы не пропустить астропрогноз, подпишитесь на наш YouTube-канал «Рамблер / Гороскопы». Обязательно жмите сердечки, признавайтесь нам в любви в комментариях и делитесь, что бы вы хотели увидеть на нашем канале в ближайшем будущем.

Гороскопы

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