Луна заставит быть практичнее — гороскоп на 18 июня

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце заставляет быть практичнее, что не равно чистому сухому расчету.

Путеводной звездой вплоть до ночи будут оставаться не только материальные цели, но и выстраданные идеалы. Это день удачи и «второго дыхания», можно надеяться на везение, подарок, поддержку из прошлого. Вознаграждается прежний труд, верность ценностям и стойкость в испытаниях. Откроется доступ к старым неиспользованным мощностям и резервам. Стационарный Меркурий намекает на появление очередной серии мелких отсрочек, например, задержку платежей. Дела, требующие мобильности и гибкости, лучше перенести на утро.

Овен ‌‌

Овнам стоит приложить еще немного усилий для повышения уровня своего благосостояния. При этом лучше не афишировать свои действия, пусть они будут достоянием узкого круга лиц. Выстроить материальное благополучие с нуля не получится, но можно почерпнуть что-то из прежних «закромов». Возможны дополнительные поступления, основания для которых появились еще в прошлом (например, задержавшаяся премия).

Телец

Сегодня Тельцы на очередном пике удачи. Везение вряд ли будет случайным: ему поспособствуют исповедуемые вами убеждения или прежние труды (например, получение престижного образования или усилия, приложенные ради эмиграции). Успех окажется вдвойне приятным для Тельцов, рожденных в середине мая, так как будет подтверждать их личную правоту, повышать рейтинг или положительно подкреплять самооценку.

Близнецы

Близнецам звезды советуют перенести новые инициативы на завтра. Не самой главной задачей этого дня будут ваши заботы о своей привлекательности и личном комфорте. Вместо потакания своим вкусам, привычкам, слабостям и капризам, вам стоит проявить самоотверженность и довести до конца начатое. Наградой за ваши труды будет закрытие долгой сложной истории или укрепление еще одного «тайного бастиона».

Рак ‌‌

Раки сегодня увлеченно работают на перспективу (возможно, сами того не подозревая). Это день, когда «аппетит приходит во время еды», особенно, если вы заняты чем-то полезным в группе старых друзей. Если вам приходится действовать соло, стоит поддержать контакт с единомышленниками дистанционно — например, обмениваясь с ними репортажами о текущих успехах. В том, что последние будут, сомнений мало.

Лев ‌‌

События этого дня ориентируют Львов на практический успех и помогают не свернуть с того пути, на котором он возможен. Одной из важных составляющих хорошего результата будут последовательность и упорство. Каков бы ни был объем работы и сопутствующих хлопот, желательно довести дело до конца, невзирая на постоянно возникающие мелкие осложнения, — это и будет подтверждением вашего профессионализма.

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут рассчитывать на успех и дома, и за рубежом. Он возникнет не на пустом месте. Большую роль сыграет ваша преданность идеалам, готовность дружить, сотрудничать или путешествовать, высшее профильное образование или упорное стремление расширять кругозор. Все чаще будут оказываться полезными знания и контакты, лежавшие мертвым грузом. Удачный момент для укрепления личного авторитета.

Весы ‌‌

Сегодня Весам не удастся сосредоточиться на своих личных интересах, а также проигнорировать материальную сторону вопроса. В поле зрения вплоть до ночи может остаться совместный проект, общее жилье, партнерский бюджет. Хорошо заниматься делами, в которых фигурируют стратегические активы, щедрые подарки и пожертвования, кредитные счета, ценные заклады, вопросы наследства, инвестиционный портфель.

Скорпион

Сегодня Скорпионы должны считаться с окружающими, но при этом сами имеют веское преимущество. Возможно, это заработанный ранее авторитет, проложенный когда-то маршрут, поддержка от коллег, родни или земляков. Стоит подумать, как вы можете использовать сложившуюся ситуацию с пользой для себя — особенно, если в данный период вам требуется компаньон, покровитель, партнерская или правовая поддержка.

Стрелец

Сегодня критерием успеха для Стрельцов являются отнюдь не внешние эффекты. На первом плане — полезная ощутимая отдача. Это может быть успешное освоение вложенных средств, поправка здоровья, повышение инструментального мастерства или другой, столь же наглядный и неоспоримый результат. Желательно целиком посвятить этот день практическим вопросам, чтобы завтра они не мешали вам играть нужную роль.

Козерог

Сегодня судьба дарит Козерогам новую минуту славы, а точнее, они дарят ее себе сами. Многие Козероги будут иметь право гордиться своими творческими, деловыми, спортивными или педагогическими успехами. Начинать дела с нуля в эти сутки не рекомендуется. Это прекрасный день для настройки на давно назревшие завершения и дополнения, которые призваны достойно украсить уже проделанную вами ранее работу.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям быть щедрее по отношению к домочадцам и близким. Не стоит требовать благодарности за вложения: не исключено, что сейчас вы платите долги прошлого, причем с набежавшими процентами. День располагает к гостеприимству, а также благоприятствует мерам, направленным на расширение владений (особенно, если это не захват новых территорий, а возврат прежней собственности).

Рыбы ‌‌

Рыбам этот день принесет удачу. Расстроенным и разочарованным Рыбам он даст добрый знак и вернет прежнюю надежду. Небеса помогут вам, если вы нуждаетесь в единомышленниках или покровителях, сомневаетесь в собственных талантах, достижениях или идеалах. Предприимчивым Рыбам-авантюристам будет не страшен естественный упадок сил, так как они будут вплоть до ночи действовать на оставшемся энтузиазме.

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