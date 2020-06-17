Повезет руководителям — финансовый гороскоп на 18 июня

Почему сегодня повезет тем знакам зодиака, кто занимают высокие должности?

Овен ‌‌

Сегодняшний день у Овнов может быть связан с задержками при выполнении работы с документами, а также при совершении поездок и контактов. Не ищите встреч с влиятельными людьми – это может привести к дополнительным осложнениям. Отправленный сегодня отчет о проделанной работе может вернуться вам обратно с отрицательной резолюцией.

Телец

Достаточно непросто складывается этот день для тех Тельцов, кто находится в командировке или работает на вахте вдали от родного дома. Прежде всего, могут возникнуть проблемы с транспортом. Если вы занимаетесь грузоперевозками, то можете понести убытки из-за задержек на постах таможенного досмотра. Не допускайте нарушений – высока вероятность получения штрафных санкций.

Близнецы

Это не лучший день для тех Близнецов, кто обременен финансовыми обязательствами и кому требуется своевременно выплачивать долги. Кредиторы могут вам напомнить об обязательствах. Старайтесь подходить к решению любых вопросов без эмоций, спокойно и трезво. Если нет возможности провести выплату по долгам в полном объеме, то заплатите хоть часть от этой суммы – это лучше, чем вообще ничего не заплатить.

Рак ‌‌

Если бизнес Раков имеет отношение к деловому партнерству, то сегодня следует проявить максимум осмотрительности. Некоторые ваши совместные дела будут тормозиться из-за ненадежности партнера. Строго следите за тем, как исполняются договорные обязательства. Воздержитесь от делегирования части своих обязанностей деловым партнерам, напарникам.

Лев ‌‌

Сегодня при выполнении текущей работы Львы могут столкнуться с некоторыми сложностями технического характера. Например, может сломаться компьютер или будет случайно удален важный документ. Поэтому делайте заблаговременно резервные копии. В любом случае вы можете столкнуться с осложнениями и торможением при выполнении плановых работ.

Дева ‌‌

У Дев сегодняшний день неблагоприятен для участия в корпоративных вечеринках или в массовых мероприятиях. Ваша деловая репутация может от этого пострадать. Также это не лучшее время для сдачи аттестационных заданий при профессиональном обучении. Проявляйте инициативу в делах и не ждите, что кто-то другой поможет вам выполнить вашу работу.

Весы ‌‌

Это неплохой день для Весов, занимающих должности менеджеров, руководителей фирм, отделов, цехов. Вы сможете успешно просчитывать варианты и отдавать предпочтение наиболее эффективным решениям. Вместе с тем, постарайтесь сегодня не обращаться за консультациями к юристам. Тоже самое относится к подаче исковых заявлений в суд о возмещении материального ущерба.

Скорпион

Сегодня Скорпионам будут полезны люди, приехавшие из других стран и регионов. Это хорошее время для дальних поездок, расширения бизнеса, рекламных мероприятий и урегулирования юридических вопросов. Вместе с тем, постарайтесь не брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами.

Стрелец

Сегодня непросто пойдут дела у тех Стрельцов, чья деятельность имеет отношение к сфере услуг. Особенно если вам придется непосредственно контактировать с клиентами. Часто вам будут попадаться неуверенные в своих запросах клиенты, склонные отнимать ваше время на дополнительные расспросы и в итоге отказываться от ваших услуг.

Козерог

Сегодня типичные Козероги могут столкнуться с ситуацией, когда кто-то из ваших коллег или подчиненных обещал выполнить работу, а потом вдруг отказался её выполнять. В результате ваши деловые планы могут быть скорректированы в сторону смещения сроков на более позднее время. Воздержитесь от составления бизнес планов.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям отдавать предпочтение традиционным видам деятельности, той работе, которую вы хорошо знаете и умеете выполнять на практике. Вместе с тем, воздерживайтесь от разного рода усовершенствований, изобретений – на этом вы только потеряете темп работы. Тем, кто имеет свободный график, рекомендуется делать работу заранее, не откладывая ее на последний момент.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб хороший день для экспериментов и поисков более совершенных методов работы. Вы сможете успешно реализовать свой возросший творческий потенциал. Можно совершать операции по обмену валюты. Вместе с тем, рекомендуется браться за те дела, окончательное завершение которых сегодня не планируется.

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