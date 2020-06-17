Так ли страшен кризис, как его малюют

В разговорах — как реальных, так и виртуальных — в последнее время стало часто появляться слово «кризис».

Воспринимается оно, как правило, негативно. Но страшен ли кризис настолько, как о нем думают, на самом деле?

Одна из основополагающих вещей, которую должен помнить и понимать каждый — кризисы неизбежны. Они существуют столько же, сколько существует мир, и столько же, сколько существует само развитие. Любая система живет под действием двух сил — стремлению к развитию и стремлению к тому, чтобы все оставалось неизменным, — и когда эти две силы сталкиваются между собой, как правило, происходят кризисы. Например, всем известные возрастные — кризис трехлетнего возраста, подростковый кризис.

Кризис означает лишь то, что сейчас все меняется, старое отжило, пришло время перестраиваться и действовать по-новому — вот его основополагающий смысл. То, каким будет это новое, — зависит только от нас. Оно может быть лучше, чем старое, а может быть и хуже — почему так происходит?

Во-первых, когда мы боимся нового, то часто стараемся не замечать, что старое уже отжило и не перестраиваемся, не ищем других путей развития. Поэтому, когда приходит время «Х», когда наличие кризиса уже невозможно скрывать, получается, что мы не готовы и да, действительно, жизнь меняется в худшую сторону. Это можно отнести как к известным экономическим кризисам (об их приближении циркулирует достаточно информации в СМИ и в близких кругах общения), так и к возрастным, и к любым другим. Пытаясь сделать вид, что перемены нас не коснутся, мы играем против себя и, к сожалению, часто проигрываем. Выигрывает же тот, кто заблаговременно подумал о том, что будет делать в изменившейся ситуации.

Еще одна причина «тяжелой» жизни в кризисное время — это окружения себя теми, кто не готов меняться. Когда вокруг слышаться только рассуждения о том, «как все плохо, и будет еще хуже» и «я страдаю также и даже больше, чем ты», создается впечатление, что ничего хорошего просто не может произойти — мы в это начинаем верить и действительно упускаем возможности. В кризисное время будет лучше, если близкие люди готовы идти вперед, меняться сами и изменять мир вокруг. Важно помнить, что в любое кризисное время были те, кто менял свою жизнь в лучшую сторону.

Один из важнейших моментов — мы забываем о том, что кризисы разной степени сложности уже когда-то происходили с нами, нашими родителями, или обесцениваем опыт: «ну тогда-то были другие люди и другие времена». Если мы повернемся лицом к этому опыту, то сможем более объективно оценить то, что у нас есть и силы, и ресурсы на благоприятный исход, а самое главное — у нас есть пример людей, которые справились, и знания о том, что после любого кризиса наступает другой период, когда в изменившемся мире строится новое, хорошее и гармоничное.

Джессика Франтова

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