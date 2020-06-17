Зодиак и карьера: Рыбы

Как известно, символом этого знака являются две рыбы, плывущие в противоположных направлениях.

Это говорит о том, что Рыбам необходимо чувствовать одновременно и безопасность, и свободу на работе. Они могут быть как и мятежниками, так и душой компании. При необходимости эти люди могут изображать из себя слабаков, чтобы добиться успеха в бизнесе.

Мечтательные Рыбы управляют двенадцатым домом Зодиака, который отвечает за творчество и исцеление. Именно поэтому из них получаются отличные художники и креативные директора. Они принадлежат планете Нептун, которую называют планетой фантазий. У Рыб богатое воображение, которое они могут применять в реальности. Их привлекает фотография, дизайн и мода. Эта способность также может привести Рыб в мир кино.

В крупных корпорациях Рыбы начинают страдать от недостатка проявления творческих способностей, поэтому скорее всего они будут настаивать на реформе. Эти люди вполне могут работать на кого-то, но никогда не станут полностью подчиняться чужим правилам. У них развито чувство сострадания, поэтому они очень трепетно относятся к своим коллегам. Иногда Рыбы размывают границы между работой и личной жизнью. Это очень опасный момент, так как сотрудники могут воспользоваться вашим расположением. Когда такое происходит, Рыбы незамедлительно включают «мятежника» и такое поведение начинает многих пугать.

В конечном счете Рыбы являются теми лидерами, за которыми идут люди. Это помогает в таких профессия как юрист или судья. Если Рыбы хотят заниматься собственным бизнесом, то лучше всего с помощью него него представлять других. К примеру, вполне удачно дела могут пойти у арт-дилеров. Эти люди способны бороться до конца за свои идеи. Их огромное сердце поможет проявить себя в образовательной сфере.

У Рыб существует риск одиночества. Им нельзя избегать людей или бояться с ними взаимодействовать. Это приведет к тому, что они не смогут развиваться и, возможно, будут тормозить процесс компании, в которой работают. Они должны понять, что никто лучше них не знает, что такое гостеприимство. За счет этого качества Рыбы могут продать то, что никому не удавалось и убедить в том, что никто даже не знает. Только Рыбы могут создать подходящую обстановку для подписания важных контрактов.

Двенадцатый дом является конечным домом Зодиака, чаще всего с ним связаны последние стадии жизни, где стирается реальность. Это может помочь Рыбам стать отличными медицинскими работниками. В них есть мощная интуиция и целительский дар, который можно развивать. Главное, чтобы Рыбы чувствовали себя полноценно и закрывали свое воображение.

Лучший выбор профессии: фотограф, режиссер, музыкант, художник, врач, психолог, целитель, духовный лидер.

Кого ожидают пикантные приключения, а кого – деньги? Видеогороскоп на 15-21 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 15 по 21 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.