Какие мужчины по знаку зодиака делают женщин счастливыми

Астрологам удалось определить, представители каких знаков зодиака дарят женщинам продолжительную и счастливую семейную жизнь.

Среди них нежные и заботливые натуры. И даже непродолжительные отношения с этими знаками оставят только теплые и приятные воспоминания.

Звезды утверждают, что у Раков сложный характер. Они очень эмоциональные или приземленные, весьма ревнивы. Но все это происходит из-за комплексов. На самом деле Раки – романтики. Они боготворят свою женщину и готовы исполнять любые ее желания.

Представители знака весьма практичные, но при этом очень эмоциональные. Они тщательно выбирают супругу и не торопятся предложить руку и сердце. При этом представители этого знака очень трудно переживают разрыв отношений. Женщина для них – родственная душа, с которой они связывают свою судьбу надолго. Внешне надменные и эгоистичные, Девы-мужчины сентиментальны и готовы на все, чтобы семья жила в достатке.

Астрологи отмечают, что Козероги обеспечат своей избраннице благополучную жизнь. Они очень основательно подходят к созданию семьи. Представители этого знака зодиака стараются раз и навсегда выбирать работу, дом и близкого человека. Порой у них могут случаться интрижки на стороне, но они всегда возвращаются к жене. Мужчины -Козероги редко уходят от своих жен и обеспечивают им жизнь в достатке.

Звезды уверяют, что очень удачен союз с мужчиной-Рыбой. Они очень добрые, любящие и милосердные. Представители знака ценят семейные устои. Они готовы на все ради счастья супруги. Мужчины-Рыбы любят своих детей. Они бескорыстны и всегда готовы помочь. При этом стараются избегать конфликтов.

Мужчины-Весы не стремятся к равноправию в семье. Они не стараются занять лидирующую позицию и стать главой семьи. Астрологи уверены, что представители знака – одни из лучших мужей. Они никогда не проявят грубости, всего постараются помочь. Дети и семья для Весов — самое главное в жизни. Если жена и муж искренне любят друг друга, то в такой семье будет мир и счастье.

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