Значение имени Мария: происхождение, характер и судьба

Нравится оно вам или нет, но имя дано при рождении, и уже определило заранее вашу судьбу, а вы этого даже не подозреваете.

Имя Мария — одно из самых распространённых имён в мире, оно переводится на многие языки, а потому, даже находясь в другом государстве, благодаря ему обладательница не будет чувствовать себя «чужой». Мари, Марика, Мэри, Мариам — всё это Марии на чужеземный манер.

Возвращаясь к истокам, нужно отметить, что имя имеет древнееврейское происхождение и означает «госпожа», «горькая», «любимая». Первоначально оно звучало как Мирьям, но позже трансформировалось и стало для нас близким и привычным.

Имя Мария дарит женщине довольно непростой характер. В ней много противоречивого. Она обидчива, очень остро воспринимает любой эмоциональный посыл в свой адрес. Вместе с тем, это душевный человек, который способен к решительным поступкам, направленным на восстановление справедливости.

Для Марии интересы семьи и близких людей всегда остаются на первом месте. Она никогда не уступит эту пальму первенства работе и карьере. Верная, рассудительная, но иногда очень вспыльчивая — в такие моменты её лучше оставить в покое. Ревность по поводу и без — также является одной из характерных черт для Марии, важно это учитывать и не травмировать её душу всякий раз.

Мария не лишена хитрости и, используя её, старается идти по четко намеченному плану, что способствует исполнению загаданных желаний. Настойчивая, целеустремлённая, но порой слишком эмоциональная.

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