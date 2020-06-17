5 слов-паразитов, которые отталкивают удачу

В нашем языке есть много слов с негативной энергетикой, которые не стоит произносить вслух.

Да и в мыслях их допускать нельзя. Если в вашей жизни всё идёт наперекосяк, чёрная полоса не заканчивается, преследуют неудачи — скорее всего, вы сами притянули беды! Вот список из пяти слов-вредителей, которые срочно нужно забыть, убрать из своего лексикона.

1.«Нет»

Помните известную комедию с Джимом Керри, который заменил слово «Нет» на «Да» и смог повернуть свою жизнь на 180 градусов? Попробуйте так же, и уже с первого дня увидите позитивные перемены. При формулировке фраз избегайте слов «не», «нет», и Вселенная станет более благосклонной. Даже дышать будет легче, начнут спориться дела и исполняться желания, улучшатся взаимоотношения с окружающими.

2. «Ненавижу»

Даже в шутку никогда не произносите это слово. Ненависть — одно из самых сильных отрицательных чувств. Оно может нанести вред и вашему биополю, и ударить по энергетике человека, в адрес которого оно произнесено. Не таите обиды на недоброжелателей. Лучше пожелайте им удачи. Увидите, что в жизни всё начнёт налаживаться.

3. «Не везёт», «неудача»

Чем чаще вы повторяете, что вы удачливый и везучий человек — тем чаще вам везёт. Не замечали? Ну а если вы наговариваете на себя и считаете себя лузером, то Высшие силы будут подтверждать ваши догадки, насылая на вас беды, болезни, ссоры, мелкие неприятности. Остерегайтесь и слов «беда», «всё плохо», «провал», «безнадёга», и остальных схожих по смыслу.

4. «Никогда»

Это слово тоже следует изгнать из лексикона и подсознания прямо сейчас. Вселенная непредсказуема и может исполнить ваше желание в любой момент. А если вы будете впадать в депрессию и повторять, что никогда не достигнете цели, так и случится, будьте уверены. Слово «никогда» по энергетике близко к словам «смерть», «безысходность», «пустота». Будьте очень осторожны!

5. «Бедность»

Даже если финансы сейчас у вас поют романсы, а в карманах — ничего, кроме обёрток от жвачки и горстки семечек, не говорите про себя: «я нищеброд», «я бедный», «я бомж». Лучше скажите: «Сейчас у меня недостаточно/мало денег». Изначально каждый из нас — очень богатый человек. У нас есть семья, друзья, работа и небо над головой. Это и есть главное достояние, а вовсе не банкноты и счета в банках. Начните благодарить Вселенную за то, что имеете, и она щедро вас вознаградит.

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