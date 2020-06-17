Милые обманщицы: главные лгуньи по знаку зодиака

Ложь, к сожалению, постоянно присутствует в нашей жизни, и каждый человек врал хотя бы единожды. По мнению социологов, женщины лгут чаще мужчин. А астрологи уверены, что любовь к вранью предопределена нашим знаком зодиака.

Близнецы возглавляют список. Двойственность и лицемерие – их сущность. С одной стороны, они крайне обходительны и боятся обидеть человека, особенно если он может быть им чем-то полезен или выше их по статусу. С другой, если они хотят чего-то добиться, то лживым комплиментам и обещаниям не будет предела. Особенно это касается карьеры или любовных отношений, когда женщина-Близнец чувствует, что они близки к разрыву. Если Близнецов ловят на лжи, они будут искренне оправдываться и утверждать, что ошиблись, что виноваты не они, а обстоятельства. И в большинстве случаев будут сами искренне в это верить, поскольку себе они лгут также часто, как и окружающим, считая себя при этом честнейшими людьми.

Скорпион занимает второе место. Однако, он врет совершенно по другим мотивам. Пытаясь держать под контролем в своей жизни все, от собственных эмоций до погоды в Африке, Скорпион плетет интриги и сочиняет лживые истории, чтобы манипулировать людьми и ситуацией в своих интересах. Его сложно уличить во лжи, поскольку у Скорпиона все продумано до мелочей и на несколько шагов вперед. Они часто также лицемерны, как и Близнецы, но за этим всегда стоит какая-то выгода. Стоит учесть, что обман в свою сторону Скорпион чувствует за версту и очень обижается. Чаще всего он не ловит другого человека на лжи, просто выжидает время и изощренно мстит.

Рыбы замыкают тройку лидеров, потому что они лгут часто, но достаточно безобидно. Поскольку они добрые и тактичные люди, Рыбы часто используют ложь во спасение: чтобы не расстраивать, не обижать и не делать больно другому. Часто они обманывают себя, предпочитая витать в облаках и жить в иллюзиях, лишь бы не видеть того безобразия, что творится у них под носом. Поскольку Рыбы очень ранимы, они используют ложь и хитрость, чтобы получить желаемое, потому что боятся отказа и редко просят напрямую. Стоит отметить, что представительницы этого знака редко используют ложь в карьерных целях и практически никогда – в отношениях с близкими.

Если в вашем окружении есть эти знаки, учитывайте предостережения звезд и не давайте себя обмануть.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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