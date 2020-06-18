4 знака зодиака, которым лето обещает сказочную жизнь

По словам известного астролога Павла Глобы, лето 2020 года принесет массу приятных сюрпризов некоторым представителям зодиакального круга.

Наступившие жаркие месяцы этого года будут полны поистине сказочных моментов для Львов, Козерогов, Скорпионов и Водолеев.

Приятные сюрпризы ждут этим летом Львов. В делах представители знака не будут ощущать преград. Им все будет даваться легко и с первого раза. Кроме того, Львы могут встретить человека, который окажет сильное положительное влияние на их жизнь.

Повезет и Козерогам. Они получат, наконец, то, к чему так долго шли и прикладывали недюжинные усилия. Этим летом подопечные знака могут просто наслаждаться жизнью и не растрачивать силы на решение проблем.

У Водолеев велик шанс добиться повышения по службе. Начальство давно заметило старание представителей знака и, наконец, вознаградит его за труды. Велика вероятность отправиться в захватывающее приключение.

Приятные долгожданные перемены на работе ждут и Скорпионов. Все, о чем мечтали представители знака, – большая зарплата и собственные подчиненные – реализуется этим летом.