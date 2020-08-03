7 вещей, о которых не стоит говорить вслух

Ни для кого не секрет, что мы живем в мире, где имеет место людская зависть. Порой сказанное слово может принести негативные последствия.

1. Не стоит рассказывать о своих долгосрочных планах. И дело не только в том, что вам могут позавидовать или осудить. Достигая цели, вы столкнетесь с большим числом проблем, которые необходимо будет решать.

2. Делиться успехом можно только с проверенными людьми, которые обязательно поддержат и порадуются за ваши достижения, а не станут завидовать.

3. Не нужно рассказывать о своих неудачах, во избежание злорадства за спиной.

4. Не стоит никому говорить о проблемах, возникающих со второй половинкой. Такие вопросы решаются вдвоем и мирно.

5. Чтобы не испортить денежный поток, не делитесь информацией о своем материальном положении с другими людьми.

6. Нежелательно рассказывать свои сны, ведь через них Вселенная посылает вам какое-то послание или дает наставление.

7. Никогда не показывайте страхи. В противном случае вы становитесь уязвимы перед «энергетическими вампирами», а это, в свою очередь, плохо отражается на здоровье.