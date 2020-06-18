Предстоит покопаться в прошлом — гороскоп на 19 июня

27-28 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Венеры призывает к легкости и гармонии.

Рецепция Луны и ретроградного Меркурия обращает внимание на детали прошлого. Не стоит драматизировать временные трудности, подогревать разногласия. И в новых мелких отсрочках, и в долгих глобальных затруднениях есть плюсы: повод для встречи со старыми знакомыми, шанс пересмотреть дневник или архив. Желательно избегать категоричных решений, для них сейчас недостаточно оснований. Лучше не разрывать связи, не избавляться от лишних и дублирующих вещей, записей, контактов. Полезно поработать с ароматами, пробуждающими воспоминания.

Овен ‌‌

Овнов день настраивает на романтику и легкомыслие. Окружающая атмосфера приятна, но нестабильна и часто склоняет к игривой двойственности. Трудно противостоять соблазну, особенно, если вы внушаемы или еще не определились. В зависимости от сферы интересов, вам может быть сложно ограничиться одной попыткой или одним маршрутом, хранить верность одному партнеру. Возможна встреча с давней симпатией.

Телец

День готовит Тельцам иллюзию легкого приятного выбора. Вы можете неожиданно увидеть безделушку, которую давно искали, или столкнуться с бывшим приятелем. Несмотря на кажущуюся простоту решений, звезды не советуют поддаваться соблазну. Сегодня сделки имеют сомнительную ценность, навязанные покупки могут оказаться бракованными или не пригодиться. Не спешите избавляться от дублей и лишних мелочей.

Близнецы

Сегодня Близнецы зависимы от своих капризов и самочувствия. Многие Близнецы - на распутье, застряли в прошлом и не могут прийти к решению, так как на смену одним сомнениям или отсрочкам пришли другие. Обманчиво первое впечатление (впрочем, второе тоже). Рано делать окончательный выбор. Лучше посвятить этот день избавлению от вредных привычек, коварно маскирующихся под нужду в красоте и комфорте.

Рак ‌‌

Сегодня Раки внушаемы и зависимы от обстановки, но в ней же найдут и пищу для ума. Звезды советуют обращать внимание на полутона, не лишать себя впечатлений, вникать в подтекст чужих речей. Не стоит игнорировать собственные мысли и ощущения, детали снов. Нужна тонкая ювелирная работа, чтобы отделить важное от наносного и свое от чужого, распутать узлы событий и уточнить туманные намеки судьбы.

Лев ‌‌

Сегодня Львам хочется заглянуть вперед, но горизонт по-прежнему тонет в тумане. Размытые контуры будущего дают пищу для утешительных фантазий, но порой могут вызывать у вас и смутные опасения (особенно, если печальный опыт уже имелся в прошлом). К счастью, в неопределенности есть свои положительные стороны — например, вы имеете право взять паузу и предаться перебору приятных возможных вариантов.

Дева ‌‌

Сегодня Девам сложно определиться с итогами последних месяцев и дальнейшими планами. Как бы вы ни стремились к ясности, ваша цель или статус останутся двойственными. Вы можете разрываться между разными вещами, должностями, профессиями, финансовыми решениями, личными симпатиями. Также, вы можете не до конца понимать, откуда именно следует ждать подвоха. Оптимальный выход - «подвесить» ситуацию.

Весы ‌‌

Сегодня мнения и предпочтения Весов не отличаются четкостью. Балансирование между вариантами кажется им приятнее полной определенности. Подобное умонастроение не позволяет вам строить твердые планы, но и не мешает подводить промежуточные итоги. К тому же, чутье вас не подводит и вам действительно рано делать окончательный выбор (особенно, если дело касается работы, партнера или местопребывания).

Скорпион

Сегодня внимание Скорпионов отвлекают мелочи: приятные детали, любопытные совпадения, приветы из прошлого. Не исключено легкомыслие, неуверенность. Что-то важное останется незамеченным (особенно, если вы склонны к рассеянности, внушаемы или очень общительны). Звезды советуют воздержаться от глобальных выводов, радикальных шагов и судьбоносных решений, оставить пока открытыми самые важные вопросы.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется подстроиться под вкусы других людей, например, партнера или объекта симпатий. Самой мудрой политикой в области отношений сейчас являются дипломатичные полумеры. Звезды советуют пойти на уступку, согласиться на предложенную альтернативу, предоставить другим время или выбор. Не стоит заключать или разрывать союз, отказываться от старых клиентов или «вцепляться» в новых.

Козерог

Сегодня внимание Козерогов цепляют детали. Именно они мешают продолжению диалога, заключению договора, ходу лечения, оформлению сделки. Партнер или контрагент может колебаться и просить время на размышления. Вам придется смириться с невозможностью держать под своим контролем чужую волю, привычки и ход мыслей. Пауза будет вам выгодна, если вы сами хотите поднять документы или покопаться в нюансах.

Водолей

Этот день направляет мысли Водолеев в приятное русло. Предметом интереса может стать любовь, отдых, сфера эстетики, воспитание детей или творчество. В ситуации выбора звезды пока советуют вам не останавливаться ни на одном из вариантов: в данный момент, у вас еще нет надежных критериев для окончательного вывода. Вопросов могут добавлять мелочи, связанные с жильем, семьей, работой или здоровьем.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам важно поддерживать хорошие отношения с домочадцами и близким кругом, особенно, женщинами. Требуется искусная политика в сферах, связанных с жильем и личными владениями (например, гаражом или помещением для бизнес-нужд). Стоит избегать радикальных шагов и лишних метаний: вы о них пожалеете. Если нельзя устранить причину спора, важно остаться дипломатом и сохранить поле для маневра.

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