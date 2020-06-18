Не лучший день для бизнеса — финансовый гороскоп на 19 июня

Почему сегодня стоит взять «выходной» от серьезных рабочих дел?

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов могут быть затруднены деловые контакты, а также любые информационные и обменные операции. В частности это не лучшее время для назначения деловых свиданий, ведения переговоров, подписания торговых сделок. Возможно, вам придется столкнуться с проявлением бюрократизма. Сложнее всего придется торговцам и тем, чья работа связана с частыми поездками и контактами.

Телец

Деньги и материальные ценности сегодня для Тельцов будут иметь особенно важное значение. Вы будете оценивать свой труд с точки зрения количества заработанных денег, и это станет основным критерием эффективности работы. Однако это сужает рамки вашего развития и не дает выхода на перспективу. Учитесь не тратить деньги, а сберегать и накапливать.

Близнецы

Сегодня благоприятный день для тех Близнецов, кто привык действовать самостоятельно. Прежде всего, речь идет об индивидуальных предпринимателях, работающих на себя и не зависимых от начальства и трудового коллектива. Вместе с тем, старайтесь быть аккуратнее при работе с техникой, соблюдайте правила безопасности.

Рак ‌‌

Сегодняшний день у Раков может быть связан с какими-то ограничениями. Возможно, вы почувствуете недомогание и не сможете работать в интенсивном темпе. Также вы можете чувствовать неуверенность в правильности тех или иных своих поступков. В любом случае разумнее сделать паузу и не принимать пока важных решений.

Лев ‌‌

Сегодняшний день нельзя назвать спокойным для Львов. Вас ждут изменения во внешних обстоятельствах, когда вам придется вносить коррективы в свои планы и заниматься не теми вопросами, которые планировались изначально. Вместе с тем, вам трудно будет сконцентрировать внимание на главном деле, поскольку могут часто возникать помехи.

Дева ‌‌

Девы смогут по-новому оценить результаты своей работы. Руководящим работникам, менеджерам и управленцам рекомендуется подводить итог своей работе за прошедший месяц и проводить спокойную и беспристрастную работу над ошибками. Именно сейчас вы сможете понять, где и в чем вами были допущены стратегические промахи.

Весы ‌‌

У Весов это не лучший день для подачи исковых заявлений в суд о возмещении материального ущерба. На подобное заявление вам, вероятнее всего, могут ответить отказом по формальным причинам. Также это не лучшее время для проведения рекламных мероприятий, рассылки и публикации резюме по поиску новой работы.

Скорпион

Сегодня Скорпионам рекомендуется воздержаться от проведения рискованных финансовых операций. Работникам общественных организаций лучше не тратить силы и время на поиски спонсорской помощи для финансирования проектов. Также вы можете не дождаться обещанных партнерских отчислений на свой банковский счет.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам предельно внимательно отнестись к тем людям, с кем вам придется вступать в деловое взаимодействие. Это особенно важно для тех, кто работает в сфере услуг и непосредственно контактирует с клиентами. Забудьте о своих амбициях, делайте все, чтобы улучшить качество своих услуг.

Козерог

Сегодня у Козерогов достаточно непростой день для выстраивания отношений с коллегами по трудовому коллективу. Кто-то из ваших коллег может не пожелать далее выполнять ту работу, которую делал раньше и вам придется брать все это на себя. На этой почве могут быть споры в трудовом коллективе. Также старайтесь экономнее расходовать силы – их у вас не так много.

Водолей

У Водолеев это неблагоприятный день для проведения рекламных мероприятий и рискованных финансовых сделок. Не следует рассчитывать на фортуну – ветер удачи сегодня дует не в ваши паруса. Игрокам на фондовой и валютной бирже рекомендуется воздерживаться от крупных сделок. Бизнесменам не следует делать оптовые закупки товара с целью перепродажи.

Рыбы ‌‌

Сегодня не лучший день для тех Рыб, чья деятельность, так или иначе, связана с недвижимостью. Риэлтерам не удастся заключить сделку по купле-продаже или аренде недвижимости, поскольку возникнут новые тормозящие влияния. Ремонтникам и строителям, возможно, придется заново переделывать ранее выполненную работу.

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