Штиль в денежных делах — финансовый гороскоп на неделю 22-28 июня

Финансовый гороскоп на неделю 22-28 июня 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

У Овнов в первой половине недели во многом продолжатся тенденции, обозначенные на предыдущей неделе. Отношения с начальством остаются доверительными. И вы сможете успешно урегулировать вопросы, не подлежащие широкой огласке. Однако во второй половине недели вы можете почувствовать в себе мощный прилив энергии. А вместе с этим может придти жажда деятельности и стремление к проявлению инициативы. Звезды советуют направить свою энергию на конструктивное деловое сотрудничество с коллективом, с группой единомышленников. У бизнесменов, которые имеют совместный бизнес с инвесторами, успешно проходят собрания и совещания. Вы сможете оказать влияние на принятие коллективных решений в ваших экономических интересах. Также это прекрасное время для выработки стратегии бизнеса на долгосрочную перспективу. Успешно идет работа по составлению бизнес плана. Неплохое время для деловых контактов, поездок и торговли.

Телец

У типичных Тельцов начало недели может во многом повторять то, что происходило на прошлой неделе. Успешно идет обмен мнений. Вы сможете расширить свои профессиональные познания и повысить уровень квалификации. Удачно проходят служебные командировки. Вместе с тем во второй половине недели ваше внимание может переключиться на тему карьеры и взаимодействия с вышестоящим руководством. Возможно, имеет смысл не афишировать на публике свои намерения. Чем меньше окружающие будут знать о ваших планах, тем меньше помех и препятствий вы встретите на своем пути. Если вы занимаете руководящую должность, то в конце недели вам может поступить важная информация из конфиденциальных источников. Располагая такой информацией, вы сможете составить правильное представление о сложившейся ситуации и принять единственно верные управленческие решения.

Близнецы

Близнецы в начале недели смогут продолжить те дела, которые остались с предыдущей недели. Это особенно почувствуют руководящие работники, которые смогут провести необходимые реформы. Также у вас будет доступ к кредитным ресурсам и не составит проблем привлечь инвестиции. Вместе с тем, во второй половине недели усиливается поддержка вашим делам со стороны окружающих, друзей и единомышленников. Многие дела пойдут быстрее. Начальство может переключить вас с тяжелой монотонной работы на творческую интересную работу. Уделяйте внимание использованию технических новинок в своей работе – это может резко повысить производительность труда. Можете рассчитывать на получение денежной премии от работодателя. Благодаря обширным познаниям в своей профессии ваша деловая репутация может укрепиться. Это хорошее время для популяризации своих знаний. Успешно проходят контакты с иностранцами.

Рак ‌‌

В начале недели Раки смогут продолжать те дела, которые получили развитие на предыдущей неделе. Успешно идет деловое партнерское сотрудничество, переговорный процесс может подойти к своему логическому завершению. Бизнесмены могут продолжать проводить рекламные мероприятия по раскрутке своего бизнеса. Работа в сфере услуг позволит вам в полной мере использовать свои профессиональные познания, что сделает вас и ваши услуги более популярными у клиентов. Вторая половина недели может быть связана с усилением ваших амбиций в карьере. Ваш напористый и одновременно предельно конструктивный настрой позволит приблизиться к достижению поставленных целей. В эти дни необходимо действовать смело и открыто, отстаивая свои интересы. Усиление пробивных способностей позволит вам добиться позитивных подвижек в тех делах, которые до сих пор не удавалось никак решить. Это хорошее время для открытия депозитов в банке.

Лев ‌‌

В начале недели Львы могут продолжать делать то, что и на прошлой неделе. Возможно, вы сможете эти дни использовать для решения текущих вопросов. И при необходимости можете пойти на перемены в режиме работы, изменения в графике. Отношения с коллегами вполне конструктивные. Успешно идут дела у тех, кто работает физически и специализируется на ремонте машин, механизмов. Изобретатели и рационализаторы смогут предложить новые технические решения. Во второй половине недели ваши приоритеты могут поменяться. С этого времени могут активизироваться деловые партнерские связи. Можно устанавливать партнерские связи. При этом отдавайте предпочтение потенциальным партнерам старше и опытнее вас – с такими людьми у вас будет надежное и долгосрочное сотрудничество. Также могут активизироваться ваши контакты с иностранцами. Бизнесмены смогут провести успешные рекламные мероприятия.

Дева ‌‌

В первой половине недели Девам необходимо уделять больше внимания деловому партнерскому сотрудничеству. При установлении новых контактов с потенциальными партнерами отдавайте предпочтение энергичным и смелым людям. Стиль ведения переговоров может получиться весьма динамичным и может привести к быстрой договоренности. Также это хорошее время для выполнения индивидуальных заказов и услуг. Бизнесменам рекомендуется проводить рекламные мероприятия. Вторая половина недели может быть связана с улучшением финансового положения. Вам может поступить оплата за ранее выполненную работу. Необходимо уделять больше внимания соблюдению качества и сроков выполнения работы. Также вам поможет четкое планирование дел на каждый рабочий день. Отношения в трудовом коллективе складываются конструктивные. Можно вносить изменения в график работы.

Весы ‌‌

У Весов первая половина недели складывается благоприятно для физического труда и работы с техникой и механизмами. Вы сможете провести ремонтные работы и устранить неполадки. Обязательно ориентируйте себя на завершение начатых ранее дел и проектов. Кроме того в эти дни вы можете почувствовать в себе большой запас энергии, что может сделать ваш труд более производительным. Во второй половине недели с текущей работы могут сместиться акценты на другие темы. Активизируется работа с клиентами и заказчиками. Ориентируйте себя на строгое исполнение требований и пожеланий клиентов. Тогда у вас не будет недостатка в клиентах. Другое позитивное направление может быть связано с деловым партнерским сотрудничеством. При ведении переговоров могут появиться новые обстоятельства или позиция потенциальных контрагентов поменяется. В результате станет возможным быстро придти к взаимовыгодному соглашению.

Скорпион

У Скорпионов в первой половине недели многие дела будут идти как продолжение тех дел, которые были начаты на прошлой неделе. Это хорошее время для проведения рекламных акций в торговле и в сетевом маркетинге. Творческий подход к делам поможет вам оперативно решать многие вопросы. Хорошее время для оптовых закупок товара, предназначенного для перепродажи в розничной торговой сети. Вместе с тем во второй половине недели на первый план выходят текущее дела и взаимоотношения с коллегами по трудовому коллективу. Вы можете почувствовать прилив энергии. Уровень работоспособности может существенно повыситься. Ваши успехи могут быть связаны в основном с физическим трудом и выполнением ремонтных работ, а также с использованием машин, механизмов и технических приспособлений. Обязательно доводите до полного завершения начатые дела. Хорошо заниматься наведением порядка на рабочем месте.

Стрелец

Стрельцам в первой половине недели удастся добиться успеха в тех делах, которые были у вас на прошлой неделе. В первую очередь это относится к использованию ресурса недвижимости для получения дохода. Успешно поработают строители, риелторы, коммунальщики и дизайнеры по интерьеру. Можно сдавать помещения в аренду. Успешно пойдет работа по подготовке и анализу финансовых отчетов – это позволит вам лучше понимать свои финансовые возможности. Вторая половина недели может быть связана с активизацией торговли и контактов. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести рекламные мероприятия с демонстрацией своих возможностей. Это позволит привлечь новых подписчиков и заказчиков. Также может активизироваться бизнес, связанный с финансовыми спекуляциями. Бизнесменам рекомендуется делать оптовые закупки товара.

Козерог

Козероги в начале недели могут продолжать те дела, которые были на прошлой неделе. Возможно, это время потребуется вам для завершения начатых ранее проектов. Успешно идет наработка деловых контактов. Активизируется торгово-закупочная деятельность. Вы сможете значительно расширить и укрепить свои деловые связи. При необходимости можно обращаться к знакомым для решения тех вопросов, которые вы сами выполнить не сможете. Окружающие вас люди – это ресурс, благодаря которому вы сможете быстрее решать свои дела. Во второй половине недели ваши приоритеты могут поменяться. Вы сможете повысить свои доходы за счет удаленной работы. Более всего преуспевают коммунальщики, строители и риелторы. Хорошее время для анализа состояния своего бюджета. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в техническую модернизацию производственных площадей.

Водолей

В первой половине недели Водолеи будут способны в течение длительного времени выдерживать интенсивные физические нагрузки на работе. Поэтому уровень работоспособности и доходов может напрямую зависеть от интенсификации труда. Кроме доходов от основной работы вы сможете преуспеть в дополнительной подработке, при работе на полставки, по совместительству или на подмене коллег. Во второй половине недели акценты в сфере деятельности могут сместиться. Вас станет больше интересовать информация, контакты и взаимодействие с другими людьми. Старайтесь использовать эти дни для укрепления и развития деловых связей. И при этом необходимо лично контролировать свои контакты, чтобы направлять их в нужном вам направлении. Активизируется торгово-закупочная и посредническая деятельность. Успешно проходят деловые поездки.

Рыбы ‌‌

Рыбы в начале недели будут столь же активными и динамичными, как и в течение предыдущей недели. Ориентируйте себя на работу с прицелом на будущее, на перспективу. Вы преуспеете в коллективной работе, поскольку сможете органично вписаться в коллективный производственный процесс. Хорошее время для составления бизнес плана. Во второй половине недели ваши планы начнут обретать вполне реальные контуры. Реализуя свои идеи вы сможете увеличить уровень дохода. Причем рост финансовых поступлений может произойти не только от основной работы, но и от различных вариантов дополнительной подработки. Кроме того, в эти дни вы сможете повысить уровень работоспособности, поскольку у вас повысится физическая выносливость к нагрузкам на работе. Уровень доходов в эти дни является критерием того, насколько правильно вы действуете.