Не лучшее время заводить романы — любовный гороскоп на неделю 22-28 июня

Любовный гороскоп на неделю 22-28 июня 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.
На этой неделе Овнам невыгодно спешить с новой инициативой. Энергичным Овнам важнее сдержать пыл, а разочарованным и огорченным восстановить силы. Лучший интервал для свидания - с вечера 23 по вечер 24 июня. В воскресенье сразу откликайтесь на любой шаг партнера, но будьте повышенно дипломатичны.
На этой неделе влюбленным Тельцам не стоит бояться смены масок: это хороший повод примерить на себя новый образ и внести в отношения разнообразие. Если хочется праздника и культурной программы, предписанной этикетом, выбирайте для свидания 23, 24 или 28 июня, а если дружеского общения, то 26 июня.
Эту неделю влюбленные Близнецы проведут в преддверии позитивных перемен. Отношения пока не выйдут на другой стабильный уровень, останутся вопросы, но прежний повод для ревности, опасений или ссор будет таять на глазах. Лучшие моменты для свиданий — 28 июня и интервал с вечера 23 по вечер 24 июня.
На этой неделе Ракам не стоит искать новых приключений, разобраться бы со шлейфом старых авантюр. Если нужно поговорить и распутать узел прошлых связей, не медлите с инициативой, но выбирайте для нее завуалированную форму. Не тяните до воскресенья: к концу недели ситуация станет плохо управляемой.
На этой неделе влюбленным Львам периодически выпадает неплохая карта. Не стоит пропускать воскресный день, а также интервал с вечера 23 по вечер 24 июня. Но с важными шагами и стартом новой инициативы все же следует подождать: те или иные помехи подпортят эффект, либо вы сами будете еще не готовы.
На этой неделе влюбленные Девы склонны действовать по инерции, втягиваясь в чужие игры и защищаясь от невидимых атак - вместо того, чтобы наконец соскочить с крючка или выбраться из ловушки. Особенно вероятно такое поведение в дни 26-27 июня. В конце недели тактика партнера или соперника изменится.
Весам эта неделя добавит определенности в части будущего любовного курса, но на первый план выйдут старые отношения. Уже в воскресенье вы будете вовлечены партнером или соперником в новый раунд игры (и отчасти спровоцируете его сами). Доставайте из ножен свое классическое оружие - дипломатичность.
На этой неделе комфортный для влюбленных Скорпионов образ действий станет недоступным, но все же можно успеть напоследок воспользоваться им в дни 22, 26 и 27 июня. Не предпринимайте ничего в воскресенье, не оценив новую расстановку сил: скорее всего, лично для вас она окажется не слишком выгодной.
Влюбленным Стрельцам на этой неделе страстно хочется сменить темп и ускорить события. Удастся это частично, да и то в воскресенье. Зато мощный стимул даст обдумывание любовных маневров на ближайшие месяцы. На этой же неделе романтику подогреют день 28 июня и интервал с вечера 23 по вечер 24 июня.
Козерогам на этой неделе не обязательно быть пылкими влюбленными, но жизненно важно оставаться искусными дипломатами. В понедельник и, особенно, в воскресенье станьте крайне осторожны в разговорах и переписке: любой промах отзовется многократно. Для свидания звезды советуют выбрать день 26 июня.
Водолеям на этой неделе не стоит диктовать любимому человеку свои вкусы. Лучше, если любой выбор окажется плодом диалога и мирного компромисса. Постарайтесь не надоедать пассии жалобами на свою работу, здоровье или быт. Для свидания подойдет день 28 июня и интервал с вечера 23 по вечер 24 июня.
Влюбленным Рыбам лучше действовать в понедельник, на волне предшествующих событий и порожденных ими эмоций. Важно вовремя заметить, что недавняя тактика изживает себя. Если вы по инерции пустите в ход страсть, агрессию или обиду, ваша манипуляция может уже не сработать (тестовые дни - 26-27 июня).