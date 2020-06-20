Не лучшее время заводить романы — любовный гороскоп на неделю 22-28 июня

Любовный гороскоп на неделю 22-28 июня 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

На этой неделе Овнам невыгодно спешить с новой инициативой. Энергичным Овнам важнее сдержать пыл, а разочарованным и огорченным восстановить силы. Лучший интервал для свидания - с вечера 23 по вечер 24 июня. В воскресенье сразу откликайтесь на любой шаг партнера, но будьте повышенно дипломатичны.

Телец

На этой неделе влюбленным Тельцам не стоит бояться смены масок: это хороший повод примерить на себя новый образ и внести в отношения разнообразие. Если хочется праздника и культурной программы, предписанной этикетом, выбирайте для свидания 23, 24 или 28 июня, а если дружеского общения, то 26 июня.

Близнецы

Эту неделю влюбленные Близнецы проведут в преддверии позитивных перемен. Отношения пока не выйдут на другой стабильный уровень, останутся вопросы, но прежний повод для ревности, опасений или ссор будет таять на глазах. Лучшие моменты для свиданий — 28 июня и интервал с вечера 23 по вечер 24 июня.

Рак ‌‌

На этой неделе Ракам не стоит искать новых приключений, разобраться бы со шлейфом старых авантюр. Если нужно поговорить и распутать узел прошлых связей, не медлите с инициативой, но выбирайте для нее завуалированную форму. Не тяните до воскресенья: к концу недели ситуация станет плохо управляемой.

Лев ‌‌

На этой неделе влюбленным Львам периодически выпадает неплохая карта. Не стоит пропускать воскресный день, а также интервал с вечера 23 по вечер 24 июня. Но с важными шагами и стартом новой инициативы все же следует подождать: те или иные помехи подпортят эффект, либо вы сами будете еще не готовы.

Дева ‌‌

На этой неделе влюбленные Девы склонны действовать по инерции, втягиваясь в чужие игры и защищаясь от невидимых атак - вместо того, чтобы наконец соскочить с крючка или выбраться из ловушки. Особенно вероятно такое поведение в дни 26-27 июня. В конце недели тактика партнера или соперника изменится.

Весы ‌‌

Весам эта неделя добавит определенности в части будущего любовного курса, но на первый план выйдут старые отношения. Уже в воскресенье вы будете вовлечены партнером или соперником в новый раунд игры (и отчасти спровоцируете его сами). Доставайте из ножен свое классическое оружие - дипломатичность.

Скорпион

На этой неделе комфортный для влюбленных Скорпионов образ действий станет недоступным, но все же можно успеть напоследок воспользоваться им в дни 22, 26 и 27 июня. Не предпринимайте ничего в воскресенье, не оценив новую расстановку сил: скорее всего, лично для вас она окажется не слишком выгодной.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам на этой неделе страстно хочется сменить темп и ускорить события. Удастся это частично, да и то в воскресенье. Зато мощный стимул даст обдумывание любовных маневров на ближайшие месяцы. На этой же неделе романтику подогреют день 28 июня и интервал с вечера 23 по вечер 24 июня.

Козерог

Козерогам на этой неделе не обязательно быть пылкими влюбленными, но жизненно важно оставаться искусными дипломатами. В понедельник и, особенно, в воскресенье станьте крайне осторожны в разговорах и переписке: любой промах отзовется многократно. Для свидания звезды советуют выбрать день 26 июня.

Водолей

Водолеям на этой неделе не стоит диктовать любимому человеку свои вкусы. Лучше, если любой выбор окажется плодом диалога и мирного компромисса. Постарайтесь не надоедать пассии жалобами на свою работу, здоровье или быт. Для свидания подойдет день 28 июня и интервал с вечера 23 по вечер 24 июня.

Рыбы ‌‌

Влюбленным Рыбам лучше действовать в понедельник, на волне предшествующих событий и порожденных ими эмоций. Важно вовремя заметить, что недавняя тактика изживает себя. Если вы по инерции пустите в ход страсть, агрессию или обиду, ваша манипуляция может уже не сработать (тестовые дни - 26-27 июня).