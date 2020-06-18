Почему не нужно помогать деньгами людям, у которых с ними проблемы

Друзья или близкие попали в беду. У них что-то вечно не складывается, а у вас вроде бы есть лишние деньги, и вы живете лучше, и работа у вас есть, и доход.

Кажется, весьма логично помочь – предложить деньги для решения проблемы, для того чтобы люди пережили сложные времена. Однако, все совсем не так просто.

Для начала вспоминаем – деньги есть энергия. То есть, отдавая кому-то в долг или просто давая денег – вы реально отдаете свое. Свой поток, свою удачу, свои финансы. Поэтому помогать деньгами имеет смысл только тогда, когда эта сумма для вас не имеет значения, вы ее дарите и забываете о ней, вы не ждете ее назад и она правда для вас сейчас «лишняя».

Так же стоит обратить внимание на то, как возникла сложная ситуация. Одно дело – внезапная катастрофа (например, сгорел дом), а другое дело – систематическое неумение обращаться с деньгами, уживаться на работе. Если у человека всегда с «деньгами плохо», ваше вливание будет, как минимум, не эффективно: человек продержится на плаву несколько дней или недель, а дальше…А дальше найдет следующего донора. Так вы не помогаете человеку в трудную минуту, а поддерживаете халявщика и нахлебника.

Не стоит забывать и вот о таком моменте: людям крайне неприятно быть должными. Они чувствуют себя обязанными и им неловко, поэтому не стоит удивляться, когда после вашей помощи отношения с человеком не улучшаются, а наоборот, становятся хуже. Ему неприятно смотреть вам в глаза, вы ему напоминаете о его несостоятельности.

Значит ли это, что нужно отказаться от помощи ближним, если они попали в трудную ситуацию? Вовсе нет. Просто не обязательно это делать путем вливания финансовых средств. Можно и нужно узнавать, в чем именно проблема и помогать, исходя из этого. Сложно найти работу – поспрашивать у знакомых, помочь составить резюме, нужны деньги на определенные вещи – поискать у друзей, вдруг кто-то что-то отдает. Также всегда можно попробовать помочь «руками» – сделать то, на что требуется оплата и заодно понять в процессе, насколько серьезен вопрос о финансовой помощи.

Диана Сабитова

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