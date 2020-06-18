Секрет правильного утра

Утро, как правило, задает тон на весь день. Именно в это время вы можете спокойно сосредоточиться на связи вашего тела и духа.

Вам нужно выбрать для себя занятие, обладающее медитативным свойством, которое поможет раскрыть потенциал вашего ума и поможет организовать день в правильном ключе.

Сосредоточьтесь на своем теле. Займитесь растяжкой, йогой, ездой на велосипеде или просто погуляйте с собакой в парке. Уделите 10 минут одному лишь дыханию, чтобы до конца почувствовать ваше физическое состояние.

Почувствуйте счастье. В вашей жизни есть люди или вещи, которые наполняют вас исключительно положительной энергией. Найдите минутку, чтобы оценить этот факт. Попробуйте почувствовать вибрации счастья, когда вы думаете о том, что вам приносит радость.

Оставшиеся полчаса вы можете посвятить медитативным занятиям. Выберите то, что вас лучше всего успокаивает: непосредственно медитация, глажка белья, шитье, рисование или музыка. В течение этого времени вы будете полностью сосредоточены на возрождении позитивной энергии внутри вас. Выберите утверждение, которое вас утешает. Затем выберите то, которое заставит вас почувствовать себя наполненным. И в конце скажите себе то, что даст вам силы перевернуть целый мир. К примеру:

— «Я излучаю свет, добро и мудрость»

— «У меня здоровое тело, мой ум блестящий, моя душа в спокойствии»

— «Моя способность преодолевать трудности безгранична, мой потенциал неиссякаем»

— «Я здоровый, я целостный, я мудрый»

— «Я есть любовь»

Спокойствие, обновленное ощущение цели и ясность должны заполнять каждое ваше утро. Именно такое начало поможет правильно распределить нагрузку в течение всего дня. Теперь с восходом солнца вы можете сиять и чувствовать, как ваши тело и дух наполняются необходимой энергией. Осталось только поставить будильник на час раньше.

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