Какие домашние растения заряжают знаки энергией

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам.

Накануне Всемирного дня цветка (21 июня) выясняем с астрологами, какие домашние растения заряжают знаки зодиака энергией.

Импульсивным и ярким Овнам подходят цветы с крупными бутонами насыщенных цветов — красный, оранжевый, розовый. Прекрасно поднимают настроение королевская бегония, японская или индийская азалия и герань.

Тельцам, которые любят крепко стоять на земле, нужны цветы с крепкими корнями и стеблями. Это: бегония, фитенки питают оптимизмом.

Легкие и шустрые Близнецы нуждаются в психологической стабилизации. В этом помогут цветы с пышной листвой, вьюны разных видов. Папоротники, плющи, перистые пальмы, аспарагусы, финики, традесканция.

Домашние Раки любят обстановку спокойствия. Поддерживать таковую помогают растения с сочными, крупными листами, которые требуют обильного полива. Подойдут пеперомия, фуксия, алоэ и агава.

Львы — вечный источник энергии для других, так что подпитка нужна мощная. Яркоцветущие крупные растения самых разных оттенков — отличный вариант. Это японская камелия, гардения, мимоза, китайская роза, калла.

Девам нужны растения, поддерживающие их интеллект и тело в тонусе. Подойдут для дома березка (роициссус) — развивает адаптивность к обстоятельствам, чиссус и монстера — упорядочивают мысли, драцена быстро поглощает негативную энергию, как и акукуба.

Весам важно сохранить в доме красоту и уют. Поэтому подходят цветы редких сортов и отличающиеся изысканностью бутонов. Прекрасно подойдут нежная азалия с крупными резными лепестками, китайская роза (гибискус), лилия, гортензия, шлумбергера, мексиканский перец.

Скорпионам очень важно наращивать свою внутреннюю силу и проницательность. Им подходят простые растения, которые являются прекрасными проводниками энергии на земле, нужны цветы Соцветие и их полезно держать около себя. Это алоэ, драцена дракон (драконово дерево), олеандр, сансевиерия (тещин язык), кактусы.

Для Стрельцов, которые видят жизнь как вечное путешествие, лучшим комнатным растением станет бонсай — он поможет в духовном поиске. Для усиления воли и укрепления иммунитета подойдут растения активно растущие вверх: тростниковые пальмы, комнатный виноград, лимон, мандарин, тещин язык (сансевиерия), фикус.

Козероги — аскеты по натуре, поэтому подходят растения с минимумом листьев, цветков, крепким стеблем, колючками. Пустынный кактус, драцена, хвойные растения, лавр, юкка слоновая, фикус каучуконосный, живые камни, веерные пальмы — помогают Козерогу повысить работоспособность.

Растения для Водолея — источник вдохновения и поиска оригинальных решений. Они выбирают часто редкие экземпляры необычных форм и цветовых сочетаний. Им подходят: молитвенное растение (маранта трехцветная), колеус, паунсеттия (молочай), комнатный клен.

Нежные и одухотворенные Рыбки нуждаются во влаголюбивых цветах с душистым запахом и некрупными бутонами. Отлично подходят орхидеи, лилии, герань, фикусы, магнолия. Они вселяют душевное спокойствие и делают ум светлым и чистым.

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