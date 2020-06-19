Пять энергетически сильных женщин по мнению астрологов

Астрологи уверены, представительницы пяти знаков зодиака могут справиться с любыми проблемами в одиночку. Они никогда не опускают руки на пути к своим целям.

Представительницы знака самоуверен, активны и целеустремленны. Обычно, из видно издалека, а при знакомстве с ними не хочется расставаться, так как их заряда хватает на всех. Каждый, кто находится в компании с женщиной-Овном, может заразиться ее жаждой и бесстрашным отношением к жизни.

Представительницы знака нередко добивают всего, о чем только мечтают. Природное обаяние и острый ум позволяют им найти ключ к сердцу любого человека. Женщин-Близнецов окружают много поклонников и друзей. Такие женщины четко знают свои сильные стороны, что характеризует их как уверенных в себе людей.

Представительницы знака всегда в центре внимания. Им нет равных в конкурентной борьбе, так как все соперницы остаются позади. Огненная натура знака наделяет их необыкновенной харизмой и внутренней силой. Однако людям со слабой энергетикой нахождение рядом женщины-Овна может быть невыносимым.

Женщины-Скорпионы наделены огромными внутренними ресурсами. Никто их окружающих не в состоянии обуздать их энергию на эмоциональном подъеме. Представительницы знака, если любят, то без памяти, а если ненавидят, то обязательно ведут войну. Для женщин-Скорпионов главное — чувствовать.

Представительницы знака умудряются успевать все и сразу. Практически всегда они ставят свои потребности на первую позицию, так как хотят узнать и оценить все. Женщин-Стрельцов невозможно сбить с намеченной цели. Работая с ними в команде, удается намного проще достигнуть результата, что отмечают все окружающие.

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