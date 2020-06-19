Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человека

Пять энергетически сильных женщин по мнению астрологов

Говорит Уфа7 часов назад
Фото: Говорит Уфа

Астрологи уверены, представительницы пяти знаков зодиака могут справиться с любыми проблемами в одиночку. Они никогда не опускают руки на пути к своим целям.

Овен

Представительницы знака самоуверен, активны и целеустремленны. Обычно, из видно издалека, а при знакомстве с ними не хочется расставаться, так как их заряда хватает на всех. Каждый, кто находится в компании с женщиной-Овном, может заразиться ее жаждой и бесстрашным отношением к жизни.

Близнецы

Представительницы знака нередко добивают всего, о чем только мечтают. Природное обаяние и острый ум позволяют им найти ключ к сердцу любого человека. Женщин-Близнецов окружают много поклонников и друзей. Такие женщины четко знают свои сильные стороны, что характеризует их как уверенных в себе людей.

Лев

Представительницы знака всегда в центре внимания. Им нет равных в конкурентной борьбе, так как все соперницы остаются позади. Огненная натура знака наделяет их необыкновенной харизмой и внутренней силой. Однако людям со слабой энергетикой нахождение рядом женщины-Овна может быть невыносимым.

Скорпион

Женщины-Скорпионы наделены огромными внутренними ресурсами. Никто их окружающих не в состоянии обуздать их энергию на эмоциональном подъеме. Представительницы знака, если любят, то без памяти, а если ненавидят, то обязательно ведут войну. Для женщин-Скорпионов главное — чувствовать.

Стрелец

Представительницы знака умудряются успевать все и сразу. Практически всегда они ставят свои потребности на первую позицию, так как хотят узнать и оценить все. Женщин-Стрельцов невозможно сбить с намеченной цели. Работая с ними в команде, удается намного проще достигнуть результата, что отмечают все окружающие.

Кого ожидают пикантные приключения, а кого – деньги? Видеогороскоп на 15-21 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 15 по 21 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.

Последние новости
Представители пяти мужских знаков зодиака делают женщин счастливыми
Сильным характером наделены пять знаков зодиака
Знаки зодиака, которым свойственно лихачество на дороге
Знаки зодиака

Читайте также

Проявите себя во всей красе – рамблер/гороскоп на неделю

Солнечное затмение: откинет в прошлое или перезагрузит

3 знака зодиака, которые невозможно сглазить