Женские имена, у обладательниц которых высокий интеллект

Женщины с какими именами могут и в горящую избу войти и любого вокруг пальца обвести?

Ольга

В переводе с древнескандинавского это имя значит «великая». Они обладают полным набором качеств, которые помогают им добиваться успеха в выбранных сферах жизни. Одним из этих качеств как раз и является высокий интеллект. Также Ольги чрезвычайно смелый и рассудительные девушки. Поэтому часто им удается даже превзойти некоторых мужчин.

Екатерина

Екатерины отличаются упрямостью, честолюбием и высоким интеллектом. Это проявляется в том, что им легко даются сложные профессии. Кроме того, Екатерины способны стать сильными руководителями. Также они очень предприимчивы и часто основывают свое дело.

Нина

Женщины, которые носят это имя, с самого рождения проявляют высокие интеллектуальные способности. Они часто являются отличницами в школе и ВУЗе. Поэтому в будущем они добиваются высоких результатов в карьере или бизнесе. Кроме того, среди девушек с этим именем достаточно много научных работников.

Виктория

Виктории также отличаются высоким IQ и хорошей интуицией. Кроме того, они стараются по максимуму передать свои способности детям.

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