Как перестать заедать стресс, тревогу, апатию и усталость

В нашей культуре прописано, что любовь = еда. Например, когда вы приезжаете к бабушке, она первым делом накрывает вам стол. Во время свидания вы идёте в кафе и совместно кушаете.

Когда приезжаете в новую страну, идёте в местный ресторан и начинаете кушать их национальную еду. На культурном коде практически у всех еда ассоциируется с любовью и приятным времяпрепровождением.

Еда — универсальный инструменты проявления любвиКогда мы хотим о себе позаботиться, пожалеть себя и приобнять, начинаем проявлять любовь так, как умеем. А умеем мы проявлять любовь с детства при помощи еды.

Мы заедаем точку, скуку, тревожность, стресс, ничегонеделание. Мы начинаем пытаться привести себя в порядок, ментально обнять с помощью еды.

У каждого своя связка: «поем — значит отдохну» или «переживаю — значит поем».

Как перестать постоянно кушать?

1. Отследите свои мысли

Когда в следующий раз откроете холодильник, заметьте, голодны ли вы.

Как это отследить: если вы задаёте себе вопрос «А голоден ли я?», значит вы не голодны. Когда вы, действительно, хотите кушать, вы чётко это знаете.

2. Подумайте, что вы сейчас хотите убрать из своего эмоционального состояния?

Вам скучно — поэтому хотите кушать? Чтобы было чем заняться во время просмотра сериала.

Или вы посмотрели новости и переживаете, поэтому пошли к холодильнику. Когда начинаете отслеживать связки, вам становится легче.

3. Повесьте на видное место объявление «Еда — не средство от усталости» или «Еда — не средство от тревоги»

Формулировка объявления зависит от причины вашего переедания. Вашему мозгу надо логически понять, что вы сейчас делаете. Тогда у вас будет выбор с точки зрения логики, а не эмоций.

Например: «Мне тревожно, я хочу есть, а еда не средство от тревоги».

Вы запускаете логическую цепочку и можете сделать рациональный выбор: станет ли вам легче от куска торта? Действительно ли хотите кушать? Нужно понимать, ваше желание поесть — от скуки или от голода.

4. Напишите себе «А что средство от тревоги/скуки?»

Выделив причину, по которой переедаете, вы выделите причины, как от этого избавиться, не прикасаясь к еде.

Например:

«От тревоги мне помогает пролистывание ленты в Инстаграм», «От скуки мне помогает чтение фантастики».

Так у вас получится лист, где написано «Еда — не средство от усталости. А средство от усталости — это включить плейлист любимой группы и потанцевать».Подытожив:

Мы эмоционально можем заедать проблемы.Эмоции нужно подвести к логическому завершению.Важно понять, действительно ли хотите кушать. Если да — кушайте, нет — обратитесь к листку-помощнику, висящем на видном месте.

Старайтесь не переедать, а прислушиваться к организму.

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