Сделайте первый шаг – любовный гороскоп на 20 июня

Почему сегодня нужно проявлять инициативу, а не ждать действий от второй половинки?

Овен ‌‌

Овнам в этот день звезды советуют отложить дела и забыть об имидже серьезного человека. Вместе с любимым человеком позвольте себе детское, непосредственное поведение. Если вы пока одиноки, привлечь внимание противоположного пола поможет открытость и естественность.

Телец

Если вам в этот день предстоит принять важное решение, помните, что оно сыграет не последнюю роль в отношениях со второй половинкой. Постарайтесь предусмотреть последствия этого. Одинокие Тельцы готовы изменить представление о представителях противоположного пола.

Близнецы

Звезды подсказывают, что главной темой сегодняшнего дня станет взаимообмен вниманием и лаской с любимым человеком. Секретом гармоничных отношений в том, чтобы не только брать, но и отдавать. Одинокие Близнецы готовы поддержать инициативы окружающих.

Рак ‌‌

Не исключено, что сегодня вы станете еще ближе и дороже любимому человеку, что только укрепит ваши отношения. Одинокие Раки не пожалеют времени и сил для того, чтобы понравиться интересному человеку. Ради этого им даже придется выступить в необычной для себя роли.

Лев ‌‌

Львам в этот день захочется поиграть в весьма обеспеченного человека. Главное – сразу разберитесь хватит ли у вас финансовых средств для удовлетворения капризов второй половинки. Если вы пока одиноки, постарайтесь не увлекаться малознакомым человеком.

Дева ‌‌

Если вы в этот день будете потакать требованиям любимого человека, то по мере их выполнения, капризы второй половинки будут лишь возрастать. Звезды советуют Девам проявить твердость. Одинокие Девы могут разрываться между двумя поклонниками противоположного пола.

Весы ‌‌

Для некоторых Весов даже малоприятные события могут обернуться укреплением отношений с любимым человеком, если вы не позволите переживаниям взять верх над собой. Если вы пока не встретили вторую половинку, постарайтесь не упустить шанс перспективного знакомства.

Скорпион

Сегодня неожиданно для себя Скорпионы могут вызвать ревность со стороны любимого человека. Постарайтесь устранить недоразумение, так как вторая половинка будет беспокоиться всерьез. Если вы пока одиноки, не отказывайте себе в мимолетном романтичном приключении.

Стрелец

Не исключено, что события того дня подтолкнут Стрельцов к пересмотру ваших взаимоотношений с любимым человеком. То, что казалось вам очевидным, может внезапно стать непредсказуемым. Если вы пока одиноки, постарайтесь узнать лучше новых знакомых.

Козерог

Звезды подсказывают, что Козероги станут объектом особенно пристального внимания со стороны любимого человека. Постарайтесь проявить благодарность партнеру за заботу и ласку. Если вы пока одиноки, порадуйте себя общением с друзьями и совместными развлечениями.

Водолей

Звезды подсказывают, что для Водолеев этот день может стать особенно удачным и позитивным, если вы воспользуетесь всеми возможностями, которые он несет. Одинокие Водолеи получат шанс завязать любовный роман с представителем противоположного пола из другой страны.

Рыбы ‌‌

Астрологические влияния этого дня подталкивают Рыб к тому, чтобы сделать первый шаг навстречу любимому человеку и забыть о недавней ссоре с ним. Если у одиноких Рыб давно уже есть кто-то на примете, сейчас наиболее подходящее время, чтобы начать романтические отношения.