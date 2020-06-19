Позаботьтесь о здоровье — гороскоп на 20 июня

28-29 лунные сутки. Сегодня канун затмения, в сочетании с близким солнцестоянием, подпитывает общую неустойчивость, суету и нервозность.

День сулит физическую уязвимость и эмоциональную ранимость, усиливает ментальную путаницу, провоцирует вспышки ссор. Сложно навести порядок, сконцентрироваться, победить дурные привычки, влияния и зависимости. Высок риск травм, поломок, протечек, дорожных приключений. Причина многих бед - былые аферы и авантюры, небрежность, безалаберность. Чистка организма, лечебная процедура может сопровождаться болями или подозрительными симптомами. Все начинания лучше отложить до завтра.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам стоит быть внимательнее в пути: возможно приключение, ссора, кража, мелкая травма, утечка или поломка. Звезды намекают, что неприятности неслучайны, могут быть сигналом тайной уязвимости или отзвуком прошлого. Не исключена расплата за небрежность, лихачество, обман или неудачную шутку. Недостаточно ловко увернуться от беды - желательно понять причину, отдать долг или усвоить урок.

Телец

В эти сутки звезды советуют Тельцам отказаться от новых трат и сделок, но принять как должное движение средств не по своей инициативе. День может принести разочарования, пропажи, порчу вещей, утечку денег, нечестность контрагентов. Причины хаоса и ущерба стоит поискать в прошлом. Возможно, вы допустили беспорядок в своих делах или промахнулись с выбором партнера. Мелкие потери лучше списать.

Близнецы

В канун затмения Близнецам важно разобраться в себе. Звезды предупреждают о высокой уязвимости, которая может выразиться в обострении болей, душевной ранимости, нервозном ответе на внешние атаки и провокации. Опасно быть игрушкой своих страстей и дурных привычек. Есть риск травм, отравлений. Против вас может обернуться ваше непостоянство или сомнение. Нужна осторожность в лечебных мерах, чистках.

Рак ‌‌

Раки в эти сутки сложно полностью очистить свой ум от навязанных воспоминаний и ассоциаций, внушенных извне мыслей. Есть риск запутаться в своих догадках или внешнем информационном потоке. Не повредит однодневная тотальная пауза, которая позволит вам собраться с духом и настроиться на нужную волну. Стоит отложить контакты, начинания и необязательную рутинную суету, уделить внимание самочувствию.

Лев ‌‌

В этот день звезды советуют Львам не бороться с разочарованием в идеях и конкретных людях. Подобные чувства - лучший мотиватор для сброса балласта, который, иначе, ушел бы с вами в будущее. Самое время освободиться от тайного груза в виде ложных идеалов, мнимых друзей, токсичных подруг и романтических связей «с душком». Решимости и смекалки в нужных маневрах вам добавят неприятные воспоминания.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам ни под каким видом не реагировать на провокации и прессинг. Лучшая тактика - недеяние. Опасно ставить жирную демонстративную точку в сложных отношениях или в острой конкуренции: порочный круг будет разорван ненадолго и вскоре вновь последует утомительное для вас продолжение. Также, стоит исключить планирование и отчетность, совещание, выбор, подписание соглашения.

Весы ‌‌

Весам в эти сутки не следует полагаться на удачу и свое личное обаяние. Проблемы сегодня ждут даже на легких путях. Возрастает риск осложнений в дороге, столкновений с иностранцами и незнакомцами, получения некачественных услуг в сомнительных сервисах. Напомнит о себе небрежно выполненное дело или запущенная болезнь. С другой стороны, незадачи ускорят перестройку режима и вхождение в новую роль.

Скорпион

Скорпионам день готовит ловушки, которых можно избежать. Многое зависит от деловой и личной тактики в прошлом: чем реже вы ходили «кривыми дорожками», тем ниже риск угодить в капкан. День затронет мелкие, но довольно деликатные интимные проблемы. Возможны некритичные, но чувствительные убытки. Будет непросто избавиться от дурных привычек. Начинания, контакты, поездки лучше перенести на завтра.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит чересчур болезненно реагировать на ссоры, но и относиться к ним легкомысленно не рекомендуется. Они напомнят про старый неразрешенный конфликт (например, семейный), а также укажут вам на слабые точки вашего партнера или конкурента. Звезды напоминают, что в доброй половине случаев чужой выпад будет провокацией, а инициатор может вскоре изменить свое мнение или позицию.

Козерог

Сегодня у Козерогов все валится из рук. Суета и срыв возможны в самых простых делах. Высок риск мелких травм, инфицирования ран, поломок. Могут нервничать питомцы. Создаст проблемы прежняя нечестность или небрежность. В мелких ссорах выплеснется скрытая обида. Нежелательны командировки, заказы услуг, интенсивные работы и тренировки, а также визит в аптеку или к врачу (кроме экстренных случаев).

Водолей

В этот день Водолеям лучше вооружиться спокойствием и не реагировать на случайные раздражители. Однако стоит проявить чуткость к потребностям близких людей: родителей, ребенка или пассии. Их капризы сегодня имеют под собой почву, могут быть продиктованы накопившимся внутренним напряжением, тайной обидой или недомоганием. Лучше не заключать сделки, не вручать подарки и не играть в опасные игры.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам не стоит реагировать на манипуляции близких, детей, партнеров или клиентов. Все, что у вас «накипело», лучше высказать завтра - и помнить, что ваше и чужое мнение еще изменится. Причиной общей напряженности может оставаться домашняя обстановка, но корни вашей личной нервозности будут в чем-то ином, возможно, в чувстве вины или обиды. Опасна зависимость от дурных семейных привычек.