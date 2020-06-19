Ретроградный Меркурий – «скорость наоборот»

С давних пор, наблюдая за движением планет с поверхности земли, люди замечали, что они движутся не линейно.

Время от времени, планеты то замедляются, то останавливаются, а то и вовсе – начинают двигаться в обратном направлении.

Причины возникновения такой оптической иллюзии легко объяснимы с позиции современных представлений об устройстве Солнечной системы. Наша Земля и другие планеты движутся вокруг Солнца с разной скоростью. В общем, получается, будто-то бы вы смотрите из окон поезда на другой более медленный состав, движущийся в попутном направлении. Вам кажется, что он идёт на встречу, а по факту – это просто разница скорости. Точно так обстоит дело с «ретро»-планетами…

Да-да, в астрологии для этого существует отдельный термин!

Одна из таких часто меняющих траекторию своего движения планет – это Меркурий. Конечно же, «часто» – величина относительная: он делает это три-четыре раза в год, а продолжительность его ретроградной фазы составляет порядка двадцати дней. И, знаете что, несмотря на иллюзорность происходящего, влияние ретро-Меркурия очень даже материально!

В Древнем Риме Меркурий почитался как бог торговли, а в Греции он носил имя Гермес. Вестник Олимпа – такова природа этой быстрой планеты, тесно связанной с мыслями, общением, информацией и каналами её распространения.

Считается, что в периоды ретроградного движения планета не может проявлять свои качества, а потому её влияние «искажается» – и Меркурий здесь не исключение! Находясь в ретроградной фазе, он дестабилизирует нашу жизнь и наполняет её различными форс-мажорами. Назначенные переговоры и встречи срываются, а отправленное сообщение легко может затеряться в пути или уйти совсем не на тот адрес… К тому же, ретро-Меркурий, оставаясь покровителем связи, приводит к различным проблемам в этой сфере: ломаются телефоны, барахлит связь, а нужный абонент постоянно оказывается недоступен.

В такие периоды часто манят заманчивыми перспективами, но когда Меркурий всё же вернётся к директному движению, почти гарантированно выяснятся некие новые подробности, которые быстро перечеркнут всё, что ранее воспринималось как «плюсы».

Отдельного внимания требуют знакомства, состоявшиеся в период ретро-Меркурия: у них часто не бывает продолжения – причём изначально могло показаться, что всё складывалось просто прекрасно… К сожалению, таковы проявления ретроградности Меркурия: люди легко сходятся вместе, но вот последующие попытки общения и отношений оказываются сильно затруднены. Впрочем, у ретро-Меркурия есть и позитивная сторона!

В этот период можно удачно продать «залежавшиеся» вещи, а ещё он хорошо подходит для восстановления нарушенных связей, восстановления старых контактов и возобновления других историй из прошлого. Вот, к примеру, ближайшая фаза ретроградности Меркурия, которая начнётся 17 ноября, хорошо подходит для завершения дел и проектов, отложенных в «долгий ящик». Очень рекомендую Вам «подтянуть хвосты» – звёзды благоволят таким планам!

Материал с портала Astrostar

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