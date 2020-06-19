Самый верный друг, или зачем нужны домашние животные

«Хочу собаку! Или кошечку! Хотя бы хомячка!», - довольно знакомые просьбы из детства, которые часто вступали в противоречие с логическими доводами взрослого мира.

Ведь надо решить, где животное будет жить, кто за ним будет ухаживать, кто будет присматривать в отсутствие хозяев?

Для чего людям нужны домашние животные? Они действительно требуют и финансовых, и эмоциональных, и физических затрат. Но, тем не менее, в одной семье может жить даже несколько питомцев.

У животных есть одно очень важное качество, так необходимое человеку – их любовь безусловна. Они рады хозяину просто за то, что он есть, рады его приходу и печалятся, когда он уходит – животные дают ощущение нужности, важности и значимости, тех самых чувств, которых иногда очень не хватает в человеческом мире.

С животным можно разговаривать. Да-да, опытные собачники, например, расскажут вам о том, как различают в собачьем лае разные интонации, заядлые кошатники расскажут о тонкостях кошачьего мяуканья, по которому могут определять настроение своего любимца. Так животное становится идеальным другом и компаньоном.

А некоторые животные могут молчать – но присутствовать в жизни человека, создавая определенную атмосферу, даря ощущение того, что где-то есть другая, спокойная и размеренная жизнь, свободная от забот и проблем. Это также очень важно в современном мире - отвлекаться от насущных проблем, созерцая, например, жизнь аквариумных рыбок или греющихся в лучах лампы черепах.

Но важно помнить: нельзя заводить домашнее животное вместо присутствия в жизни другого человека: вместо ребенка, вместо партнера – всегда имеет смысл задуматься о том, какое место будет занимать питомец, если ваша жизнь изменится – и найдется ли ему там место вообще.

Взаимодействуя с другими существами, мы учимся пониманию, принятию незнакомого, учимся договариваться без слов, учимся ответственности за тех, кто от нас зависит. А это именно те качества, которые очень важны в построении гармоничной полноценной жизни.

Джессика Франтова

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