Как выбрать постельное белье, чтобы привлечь богатство

Казалось бы, постельное белье – обычная бытовая вещь.

На самом деле, чтобы в доме всегда был достаток, нужно его правильно выбирать и стелить. Существует несколько нюансов относительно того, каким должно быть постельное белье у людей, которые хотят привлечь богатство.

Цвет

Известно, что деньги лучше всего привлекают яркие цвета – красный, серебряный, золотой. С постельным бельем это не работает. Считается, что чем оно бледнее, тем больше принесет достатка. При этом, белое постельное белье без рисунков не сработает для привлечения денег. Выбирайте светлые цвета. Лучше всего подойдет бледно-желтый, розовый, светло-коричневый, светло-зеленый и светло-серый.

Узоры и рисунки

На постельном белье обязательно должны быть мелкие рисунки. Считается, что они не дают деньгам просочиться за пределы дома. В качестве узора стоит выбрать мелкий горох. Если его в наличии нет, то подойдут мелкие повторяющиеся рисунки. Важно, чтобы это не были линии. Чем мельче узор, тем больше у вас будет достаток.

Комплект

Многие люди используют каждый элемент постельного белья из разных комплектов. Например, наволочка и пододеяльник из одного, а простыня – из другого. Так делать нельзя. На кровати каждый элемент должен быть из одного комплекта. Если они будут разными, то так вы создаете дыру в своих финансах. Для того, чтобы деньги были в доме, допустить этого нельзя.

Уход за бельем

Многие люди не гладят постельное белье, а некоторые после стирки просто сушат его так, чтобы оно не мялось. На самом деле, глажка белья является важным ритуалом для привлечения денег. Во время этого действия подумайте о самом желанном предмете, на который у вас не хватает денег. Если вы будете делать это как можно чаще, то у вас появятся деньги на приобретение того, о чем вы мечтаете.

Смена белья

Существуют благоприятные и неблагоприятные дни для того, чтобы менять постельное белье. Никогда не делайте это в пятницу, иначе вы столкнетесь с финансовыми трудностями. Идеальный день для нового постельного белья – суббота. В этот день вы сможете привлечь больше денег в дом. Не забывайте сменять его в чистый четверг перед Пасхой – такой ритуал принесет благополучие вашей семье на весь год.

Алевтина Кузнецова

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