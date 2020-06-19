5 знаков зодиака мужчин, которые «налево» не ходят

Каждая женщина мечтает выйти замуж за верного мужчину, но как заранее узнать, будет мужчина верным в браке или нет.

Весы отличаются слабым характером. Они мечтательны и романтичны. Если наступают проблемы, вместо поиска их решений они впадают в депрессию и ждут, пока кто-нибудь другой за них решит. Однако, мужчины-Весы способны на красивые поступки. Они щедры для своей женщины, делают красивые подарки и говорят комплименты. Они умеют баловать свою женщину.

Весы предпочитают стабильность, поэтому остаются верны своей даме. Им не интересно бегать от одной к другой и жить в обмане. Если мужчина-Весы выбрал себе спутницу, тогда он остается только рядом с ней.

Стабильность — это второе имя Козерогов. Хоть они и могут вредничать, но все же своей женщине они верны. Мужчина-Козерог может пофлиртовать с другой дамой, но только для того, чтобы поддерживать себя в форме и быть уверенным, что он еще интересен женщинам. Однако, дальше флирта дело не заходит.

Даже если отношения стали распадаться, мужчина сделает все для того, чтобы брак сохранить. Ему не интересно часто менять спутницу жизни. Для него важна уверенность в завтрашнем дне, поэтому старается женится только раз и на всю жизнь.

Ответственный знак зодиака. Сначала для женщины он становится другом. Помогает, дает дельные советы. Когда они стали друг другу доверять, тогда мужчина начинает ухаживать за женщиной. Ему нужно время, чтобы почувствовать любовь. В любовь с первого взгляда не верит. Уверен, что люди должны быть духовно близки друг другу, чтобы быть вместе.

Мужчина-Рыбы всегда находит способ сделать любимой приятный подарок, ведь он знает, как для женщины важны знаки внимания. Это один из самых верных знаков зодиака.

Достаточно стабильный знак зодиака, сдержан. Выбирает спутницу один раз и на всю жизнь. Полностью отдается одной женщине. Ни в коем случае нельзя предавать чувства мужчины-Тельца, иначе пострадают все. Будет добиваться расположения девушки, которая ему понравилась, различными путями. Он найдет способ угодить ей.

Астрологи уверяют, что этому знаку можно доверить свою жизнь — он всегда будет верным. Даже если в семье случаются ссоры, мужчина-Телец первый подойдет к женщине, чтобы помириться.

Смелый и решительный знак. Он всегда остается верен своей избраннице. Вряд ли что-то может его заставить пойти на предательство. Он уверен, что жениться нужно только по любви и один раз.

Лев привык быть главным, поэтому будет лучше, если его женщина будет ниже по карьерной лестнице, чем он сам. Даже если так получилось, что вы занимаете на работе пост выше, чем ваш мужчина, дома просто будьте примерной женой. Ведь в семье Лев должен быть царем.

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