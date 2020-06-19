Что может сказать о характере форма вашей руки

Посмотрите на картинку и визуально сравните представленные руки со своими. К какому типу можно отнести ваши?

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1. Ладонь квадратной формы и коротковатые пальцы

Таким людям, как вы, трудно держать себя в руках и контролировать эмоции. Вас очень просто выбить из равновесия, а ссоры в вашей жизни - что-то обыденное. Однако, в остальное от ссор время, вы показываете себя как хорошего человека, который всегда готов помочь другим. С вами сложно найти общий язык, потому к новым знакомствам вы не сильно расположены.

2. Ладонь прямоугольной формы и средние пальцы

Вы весьма вспыльчивый человек и привыкли всё держать в себе. В обществе вы ведете себя достаточно скрытно, потому что не очень горите желанием контактировать с другими людьми. Стоит заметить, что в вас кроется творческая натура. Вы часто пытаетесь самоутвердиться перед другими, потому что мнение людей о вас очень важно. Вы очень хорошо понимаете людей, и часто пользуетесь этим в своих целях.

3. Прямоугольная ладонь и коротковатые пальцы

Такие люди, как вы, отличаются явно выраженными лидерскими качествами. Вы прекрасный организатор и вам постоянно необходимо что-то делать. Вы - настоящий манипулятор, отлично играете с эмоциями других людей, не задумываясь о последствиях.

4. Прямоугольная ладонь и длинные пальцы

Скорее всего, вы романтичный человек и весьма ранимый. Вы не всегда уверены в собственных силах, из-за чего испытываете тревогу. Хоть вы и обладаете некой мягкостью, вы всегда можете постоять за себя.

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