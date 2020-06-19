Самые несчастные в любви знаки зодиака

Любовь — это прекрасное, но в то же время опасное чувство, которое может подтолкнуть человека к самым неожиданным и необдуманным поступкам.

Астрологи выявили какие знаки зодиака являются самыми несчастными в любви.

Весы. Умные и заботливые личности, но они постоянно «пилят» своего спутника жизни, постоянно упрекая его в таких незначительных мелочах, что любой прошёл бы мимо. От этих людей всегда можно получить дружеский совет, но как только отношения выходят на новый уровень, то хочется убежать. Весы любят идеализировать партнёра, а ожидания их очень сложно оправдать.

Овен. Об упрямстве Овнов ходят легенды. Импульсивные личности, которые стремительно втягиваются в отношения, от которых ничего не ждут. Сходятся со сложными людьми, стремительно развивают романы. Разочарование также настигает их быстро. Анализ ситуации — это явно не та сильная черта, которой могут похвастаться Овны. Уж слишком сильно их заводит страсть и какие-то яркие ощущения. А вот быт и семейная рутина — это уже сложно. Поэтому и отношения у этого знака зодиака имеют не самый радужный финал.

Водолей. Слишком сильно этот знак зодиака любит свободу. Поэтому создание семьи — это сложно и мучительно. Когда Водолей разрывает отношения, которые не задались, то сильно не страдает. Он просто развлекается в кругу друзей и знакомых. Даже чувство вины не испытывает. Потом опять ищет новых отношений и так до бесконечности. Единственный, кто может разорвать этот «порочный круг», это тот человек, который не будет ограничивать свободу.

Телец. В отношениях Тельцов и любого другого знака зодиака «забирается» финансовый вопрос. Уж больно сильно человек зависит от денег. Скупой и немного меркантильный характер «застилает» глаза. Жадные Тельцы могут разрушить даже самые крепкие отношения. Такие личности очень боятся делать первый шаг и ждут, когда это сделает другой человек.

Кого ожидают пикантные приключения, а кого – деньги? Видеогороскоп на 15-21 июня

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