3 знаков зодиака, которым опасно перечить

Три зодиакальные созвездия, выделены астрологами, обладают ведьминским нравом и чертами в большей степени, вот о них и пойдет речь сегодня. С ними лучше не связываться. Проблем что ли мало в жизни?

Они возглавляют рейтинг. В них в наибольшей степени выражены магические качества среди всех знаков зодиака. Потусторонние силы им подвластны. У таких женщин особая связь с космосом: когда они в хорошем расположении духа, то у тех, кто рядом с ними, все налаживается. Мужчина рядом с такой женщиной имеет успех в делах: она когда нужно, обязательно поддержит своего избранника. Но рассердить даму-Водолея — это затронуть вулкан! Обидчик ощутит на себе всю мощь ее ее мощной негативной энергии; ее месть может сильно испортить ему жизнь. Если же ладить с ней, то можно прожить долго и счастливо, главное, не перегибать палку.

О «могуществе» этого знака зодиака наслышаны многие. Представительницы созвездия Скорпиона приобрели известность благодаря своей хитрости, коварству и злопамятности. Они все эти качества запросто могут скрыть за маской беззаботности и очарования. Девушки-Скорпионы, стоит заметить, искренне по-доброму относятся к самым близким — возлюбленным и подругам с ними очень повезло. В женщинах этого знака зодиака скрыта мощная энергетика, которой стоит опасаться. Если вы попали в немилость Скорпиону — взрыв «дьявольских» эмоций вам обеспечен.

Львы славятся силой своего характера — для достижения желаемой цели они готовы на все. Львицы по натуре — лидеры, которые стремятся поразить и впечатлить окружающих. Когда женщина этого знака зодиака выбрала себе партнера, то будет держать его мертвой хваткой. Как правило, женщины-Львы привлекают к себе внимание яркой внешностью, они бросают вызов обществу. С ними опасно тягаться: если вы решили вступить в конфликт с представительницей этого созвездия, то запомните, что они мстительны и злопамятны. Поняв, что у этой женщины плохое настроение, лучше исчезнуть с глаз долой. Тогда есть шанс избежать вспышки гнева. В плохом настроении она может наговорить такого, что потом ее спутник будет долго отходить от услышанного. Львы способны любить так же сильно, как и ненавидеть. То, какие чувства будет испытывать к вам женщина этого знака, зависит во многом от вас самих.

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